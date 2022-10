La compagnie kiwie ne vendra plus, à partir de la fin du mois, de billets « Seat » ou « Seat+Bag » sur sa ligne Auckland – Tahiti. Tous les billets incluront repas et boisson, l’accès à des films en vol et un bagage en soute.

La mesure, qui a aussi été adoptée sur les vols vers Perth ou Honolulu, vise d’après la compagnie à « améliorer encore son offre à la clientèle » et à offrir une expérience « cohérente » aux passagers. Les formules Seat (pas de bagage en soute, pas de repas, pas de films dans l’avion) et « Seat+Bag » étaient quoiqu’il arrive choisi par peu de monde – environ 13% des passagers d’après la compagnie – alors que la formule complète « The Works » est plébiscitée. Bagage de 23 kilos en soute, boisson et repas offerts, choix du siège, films en plus des offres « télé » et musique… Dès le 20 octobre, et pour les vols postérieurs au 30 octobre, « The Works » deviendra l’offre standard d’Air New Zealand en classe économique, en plus de sa version « deluxe », avec enregistrement et embarquement prioritaire. Les classe Premium Economy et Business Premier sont bien sûr maintenues et inchangée. Les clients ayant réservé un billet « Seat » ou un « Seat+bag » avant le 20 octobre pour des vols décollant après le 30 « bénéficieront d’un service complet de repas et de boissons et de divertissements en vol » sans frais supplémentaires.