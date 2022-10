La chirurgie anti-obésité peut être étendue à plus de diabétiques

La chirurgie bariatrique, uniquement remboursée pour l’heure contre les obésités les plus sévères, peut également bénéficier à des cas plus modérés quand ils sont diabétiques, a estimé la Haute autorité de santé (HAS). Les diabétiques de type deux, dont l’indice de masse corporelle est compris entre 30 et 35, sont concernés par ce nouvel avis.

La chirurgie bariatrique, jusqu’à présent remboursée uniquement contre les obésités sévères, pourrait aussi bénéficier à des cas plus modérés, décrète la Haute Autorité de Santé. Plus de 40 % des personnes qui présentent un diabète de type 2 souffrent également d’obésité. La chirurgie bariatrique permet de faire perdre du poids, par exemple en enlevant une partie de l’estomac ou en posant un anneau gastrique. Cette opération pourrait convenir à certains diabétiques. Une amélioration spectaculaire Les diabétiques de type deux, dont l’indice de masse corporelle est compris entre 30 et 35, sont concernés par ce nouvel avis. Cela correspond à une personne 1m64 pour 84 kilos. Les études montrent que les chances de guérir ou de stabiliser le diabète sont deux à trois fois supérieures après une opération de réduction de l’estomac ou la pose d’un anneau gastrique.