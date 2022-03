Air Tahiti Nui s’envole pour Seattle en octobre 2022

Air Tahiti Nui va desservir Seattle, la grande métropole du Nord-Ouest américain, à raison de deux rotations hebdomadaires à partir du 4 octobre prochain.

Michel Monvoisin évoquait déjà, la semaine dernière, une nouvelle destination pour Air Tahiti Nui. Beaucoup pensaient à Vancouver, au Canada, qui avait servi d’escale sur la ligne Papeete-Paris durant la crise sanitaire. L’annonce est tombée ce matin : ce sera Seattle, à 200 km au sud de Vancouver, mais côté américain.

Les demandes d’autorisation sont en cours, mais la compagnie au tiare annonce déjà la date du 4 octobre 2022 pour la première rotation. Il y en aura deux par semaine, avec un départ de Papeete le mardi soir et le samedi soir pour une arrivée à Seattle à 10h25 le lendemain. Le vol retour est prévu le mercredi et dimanche à 12h25, arrivant le soir même à 19h35. Air Tahiti Nui desservira ainsi l’Amérique du Nord par 15 rotations hebdomadaires en haute saison.

Mathieu Bechonnet, directeur général, précise par ailleurs dans le communiqué de la compagnie que « cette deuxième route sur la côte Ouest des Etats-Unis conforte la position d’Air Tahiti Nui comme fer de lance du tourisme polynésien. Pour ce développement, Air Tahiti Nui est ravie de pouvoir compter sur de nouveaux partenaires puisqu’elle pourra désormais s’appuyer à Seattle sur Alaska Airlines qui est la compagnie aérienne de référence dans une région par ailleurs avide de nouvelles destinations. » « Qui n’a pas rêvé d’aller un jour à Bora Bora ? dit Nat Piper, vice-président d’Alaska Airlines, 5e transporteur américain. Nos clients vont adorer cette nouvelle connexion directe à l’incroyable destination qu’est la Polynésie française avec une compagnie proposant un service de classe mondiale à bord de ses magnifiques Dreamliner 787-9. » Les clients de la ligne pourront accumuler des miles Club Tiare sur les connexions Alaska Airlines à partir de Seattle. Alaska Airlines est basée à Seattle et opère quelques 1 200 vols quotidien à destination de 120 villes des États-Unis et du Canada, ainsi que du Mexique et du Belize.