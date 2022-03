L’exposition « La belle Histoire de Tahiti et ses Îles » reprend la route

Suspendue en raison du covid-19, l’exposition itinérante « La belle Histoire de Tahiti et ses Îles » va reprendre les routes de France hexagonale, d’Europe voire au-delà, avec de nouvelles œuvres ajoutées à une collection qui en compte déjà 2 000.

Créée en mai 2021, l’exposition itinérante « La belle Histoire de Tahiti et ses Îles » va reprendre la route dès le mois d’avril, avec de nouvelles œuvres, plus précisément contemporaines, récemment acquises par le commissaire Franck Doucet. « On a voulu faire découvrir la richesse culturelle au cœur de la peinture, avec Charles Bouloc, Jacques Boullaire, Corinne Cimermann, André Marere, Laurent Minguet », explique Franck Doucet.

À cela s’ajoute une sculpture sur pneu, « assez exceptionnelle », d’Andréas Dettloff. « Une œuvre qui a été présentée au Quai Branly et qui a une signification assez particulière. Elle représente les traces de la culture qui s’imprime dans le sol » explique le commissaire qui, en novembre dernier, a inauguré une stèle en hommage aux soldats polynésiens des deux Grandes guerres présentée dans la partie histoire de cette vaste exposition. « Si on ne fait pas attention à la culture polynésienne, elle risque de s’effacer. On essaye à notre petit niveau de la préserver », explique-t-il.

Franck Doucet entend montrer au public une autre image de la Collectivité d’Outre-mer : « pas seulement les cocotiers et les plages ». « La Polynésie c’est avant tout une richesse historique et culturelle » insiste-t-il. L’exposition joue aussi la carte de la diversité avec ses 2 000 pièces qui représentent autant de peinture, que de sculptures, mais aussi des photographies, des archives… Le tout, sur un espace modulable qui peut aller jusqu’à 700 m2 selon les besoins.

Outre la dimension culturelle, l’exposition et son commissaire veulent aussi apporter leur pierre à l’économie touristique polynésienne. « Au Val-André les 6, 7 et 8 mai, on a un tour-opérateur qui a réservé 2 000 places pour ses clients pour vendre la destination », explique Franck Doucet, qui souligne sa volonté de promouvoir un « tourisme authentique, différent et au cœur de la culture ». « Si on peut donner envie aux visiteurs de l’exposition de se rendre sur place, ce sera une bonne chose pour tout le monde. Des touristes là-bas, on en a besoin ».

Franck Doucet n’a pas oublié de mettre en avant, durant cette exposition, Teriitehau Taputu, chef de la compagnie Aloha Tahiti Show et son compagnon de route, cofondateur de l’exposition. « Il est au cœur de l’exposition pour des démonstrations de danses et de chants », faisant ainsi de l’exposition, « une exposition vivante ». « Teriitehau m’a apporté énormément et je sais qu’il est très attaché au fait de rendre beaucoup à la Polynésie ».

Concrètement, l’exposition sera à Nîmes du 1er au 4 avril, au Pléneuf-Val-André du 6 au 8 mai ou encore à Saint-Renan du 22 au 24 juillet. À la rentrée, « La belle Histoire de Tahiti et ses Îles » sera présentée à Enghien-Les-Bains et en Suisse, notamment dans les villes de Zurich, Lausanne et Genève. Franck Doucet évoque aussi une présentation dans « une Principauté » ou encore, chez « un roi qui devrait nous accueillir » en 2023, tout en laissant un peu de suspens avant concrétisation, d’autant que Franck Doucet ne cache pas le défi que représente le déplacement d’une telle exposition hors des frontières hexagonales et européennes.

Pour le public parisien, l’exposition sera présentée à la Délégation de la Polynésie française fin juin. Délégation qui est par ailleurs partenaire. « C’est un apport moral » décrit Franck Doucet, « ils nous ont tout de suite soutenus », en plus de faire le lien avec les archéologues Pierre et Marie-Noëlle Ottino qui seront présents au Pléneuf-Val-André ou encore, l’ethnolinguiste Alexandre Juster.

Avec notre partenaire Outremers360°.