Air Tahiti Nui transporteur officiel de la Fédération française de surf

La Fédération française de surf et la compagnie aérienne Air Tahiti Nui se sont associées pour la préparation des athlètes des équipes de France à Tahiti, en vue des échéances sportives internationales qui culmineront avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, dont les épreuves de surf se tiendront à Teahupo’o.

La FFSurf bénéficiera ainsi de facilités de transport entre la France et la Polynésie française pour les entraînements, stages et compétitions des athlètes des équipes de France. Cette association permettra également de soutenir la promotion de la compagnie Air Tahiti Nui et de la Polynésie française au cours des déplacements de la FFSurf à Tahiti. Air Tahiti Nui devient également le transporteur officiel de l’équipe de France de Para Surf qui participera aux championnats du monde en décembre prochain en Californie.

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec la compagnie aérienne emblématique de la Polynésie française. Nous nous félicitons également de la dimension sociétale de ce partenariat puisqu’Air Tahiti Nui, qui propose la destination Paris – Los Angeles, accompagnera l’équipe de France de Para Surf engagée sur les championnats du monde en Californie », a salué Jacques Lajuncomme, Président de la FFS.

Pour le Directeur France et Europe de la compagnie, Jean-Marc Hastings, ce partenariat confirme Tahiti et l’ensemble de la Polynésie « comme une base majeure de pratique et d’entraînement de surf ». « Air Tahiti Nui a toujours soutenu et répondu aux attentes des surfeurs pour leur voyage, notamment à travers le transport gratuit de leurs équipements de glisse en supplément de la franchise bagage », rappelle-t-il également. « Notre objectif permanent est de faciliter les voyages vers la Polynésie française mais aussi vers la Californie pour les compétitions de surf, de contribuer au développement du surf et de continuer de relier Tahiti au reste du monde ».

Jean-Tenahe Faatau pour Outremers360°