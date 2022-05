Air Tahiti Va’a participe à la 11e édition de la Vendée Va’a

Neuf rameurs du club Air Tahiti Va’a vont prendre l’avion ce vendredi soir en direction des Sables-d’Olonne. Ils participeront à la onzième édition de la Vendée Va’a qui aura lieu du 25 au 28 mai. Pour l’occasion trois rameurs ont été prêté au club : Teihotu Dubois, Kevin Céran-Jérusalemy et Hiromana Flores. Ils représenteront le fenua sur cette course qui met, le temps de quelques jours, la Polynésie sous les feux des projecteurs.

La Team Air Tahiti Va’a s’envole ce soir en direction des Sables-d’Olonne. Là-bas, les rameurs d’Aldo Maueau s’aligneront du 25 au 28 mai sur la 11e édition de la Vendée Va’a. Pour l’occasion de nouvelles recrues ont intégré les rangs du club: Kevin Céran-Jérusalemy, Hiromana Flores ou encore Teihotu Dubois vont renforcer l’équipage.

S’ils ont l’habitude de ramer chacun de leur coté, il se préparent ensemble depuis près d’un mois et demi. “On est confiants. On a un bon feeling et franchement, je pense qu’on peut faire quelque chose”, rassure Teihotu Dubois, qui occupe le poste de barreur. “Il n’ y a pas vraiment d’équipe que l’on redoute sauf peut-être la Méduse qui a gagné la dernière course. Après on va faire attention à tout le monde. On ne sait jamais s’il y a des tahitiens qui se cachent sur l’une des pirogues”. Pour le vice-président du club, Warren Varney, la victoire de l’équipe est une évidence.

Pour la majorité des rameurs sélectionnés, il s’agit d’une première participation à la Vendée Va’a mais aussi d’une première découverte de la France. S’ils se sentent prêts a en découdre, ils redoutent tout de même la température. “ Le truc qui nous inquiète un peu c’est le froid. Il paraît qu’il fait bon en ce moment, on verra bien, au pire on a prévu des combinaison exprès”, précise Kyle Taraufau.

Sur cette compétition prestigieuse qui met chaque année la Polynésie à l’honneur, près d’une trentaine de pirogues prendront le départ. Au total, sur les trois jours, ils parcourront 128km au large des Sables-d’Olonnes. Le format de l’épreuve est quasi similaire à celle de la Hawaiki Nui Va’a.

Après deux années passée sous silence à cause de la Covid-19, l’édition 2022 de la Vendée promet du beau spectacle. La compagnie locale qui parraine depuis toujours l’événement, a souhaité apporter un soutien de taille aux rameurs pour mettre toutes les chances de leur côté. Ainsi, la semaine dernière, ils ont fait acheminer depuis Tahiti vers la Vendée, un Va’a qui devrait conduire les champions vers le podium. Les deniers réglages du groupe avant le départ ont eu lieu mercredi soir, sous le regard attentif de l’entraîneur de l’équipe, Matahi Tapatoa. Le président du club mais aussi le vice-président, Warren Varney n’ont pas manqué l’occasion d’assister aux derniers coups de rames dans le lagon de Faa’a.

La première étape de la course aura lieu le 26 mai prochain avec une épreuve de 46km. Retrouvez le programme des courses ici : https://www.lessables.mobi/fiche/detail/29781/ete-du-Cinema/Vendee-Va-a.