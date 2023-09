La team Air Tahiti va’a s’est imposée ce samedi à la Air Tahiti Race 2023, remporté l’année dernière par Hinaraurea, après une longue lutte contre le vent et contre la team OPT.

22 kilomètres à parcourir, et des conditions très sportives, samedi matin à Taaone d’où était donné le départ de la Air Tahiti Race 2023. Tout le monde s’y était préparé, impossible d’y échapper : il a fallu lutter contre le vent et la houle, et au passage contre près de 70 pirogues bien entrainer, pour rejoindre le motu Martin. À ce jeu là, la team OPT se démarque et montre les muscles pendant toute la remonté, suivie Pirae et, bien sûr, de la team Air Tahiti va’a, condamné à réussir pour reprendre à Hinaraurea un titre qui leur revient de droit. Au moment du demi-tour, pourtant, rien est acquis. Il faudra que l’équipage de Hotuiterai Poroi utilise toutes ses compétences de glisse et de surf pour prendre la tête de la course au retour. 1 heures 27 minutes et 40 secondes… Moins d’une minute de mieux que la team OPT, dépassée mais pas abattue, suivie de Mou’a tamaiti no Papara qui créé la surprise en battant des habitués des podiums comme Hinaraurea, qui termine au pied du podium, l’équipe B de l’OPT, mais aussi Enviropol, Paddling Connection, Manihi ou Arue. En ligne de mire, pour tous les équipages, la Hawaiki Nui Va’a dont le départ est programmé pour le 1er novembre à Huahine.