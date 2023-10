Alexandra a trouvé le mana qu’elle était venue chercher

Atteinte de la mucoviscidose et greffée de deux poumons, Alexandra Calderas a bouclé son troisième défi sportif en Polynésie, avec la réalisation d’un raid entre aviron, VTT et trail samedi. Une aventure bouclée grâce à une volonté de fer et avec la force essentielle des dizaines de sportifs locaux qui ont accompagné sa route.

Pas d’objectif de temps, ni de dons. En se lançant dans un triple effort inédit, mêlant VTT, aviron et marche en montagne, Alexandra Calderas souhaitait surtout « prendre le mana de tous les participants ». C’est chose faite depuis samedi, après la réalisation de ce raid solidaire, conçu par sensibiliser aux dons d’organes et à la mucoviscidose. Atteinte par cette maladie qui affecte notamment l’appareil respiratoire, et greffée des deux poumons, la jeune femme de 27 a pu compter sur le soutient de 250 sportifs de Tahiti, qui l’ont accompagné sur une, deux ou trois étapes.

Dès son départ, sur la partie cycliste, « les gens étaient tout autour, fiers d’être montés et content de me voir, donc le mana était vraiment un rendez-vous ». Car des étapes, Alexandra en a, en réalité, réalisé quatre : avant d’enfourcher son VTT, la sportive a eu les honneurs d’un vol militaire, qui lui a épargné une ascension peu raisonnable vers le relais de la Maroto. « C’était un deal au niveau de ma santé. L’entrainement n’a pas été assez efficace, et pour être en forme pour la suite c’était le meilleur moyen », relate Alexandra.

« Rayon de soleil »

« C’était un peu la petite surprise », glisse l’un des piliers de ses aventures, son meilleur ami Mathieu Forge. Car « ces derniers mois ont été très compliqué pour elle. On ne savait pas si elle allait pouvoir venir », confesse-t-il. « Jai essayé de trouver une solution pour qu’elle puisse tout faire, donc on s’est rapprochés de l’armée qui a pu nous descendre Alexandra du ciel », précise ce kinésithérapeute installé de longue date à Tahiti.

Une arrivée au relais de la Maroto, un moment hors du temps à en croire certains participants. « C’était assez extraordinaire, les images vont rester longtemps en tête », confirme Mathieu, pas loin d’y voir un signe du ciel. « Les conditions météo étaient apocalyptiques et dès qu’elle est arrivée le soleil est venu… Encore une fois, c’est un vrai rayon de soleil cette petite demoiselle. »

S’en est suivie une folle descente jusqu’à la pointe Vénus, où l’intéressée n’a pas boudé son plaisir : « avec les paysages, les flaques… Ca faisait un peu Jurassic Park, on a tous pris du plaisir, c’était un kiff total ». Le temps de se débarrasser de quelques tâches de boue, elle s’est ensuite dirigée vers la plage pour une vingtaine de kilomètres à la rame. Avant une arrivée finale dans l’après-midi, sur le plateau de Vaitavere.