Le salon Made in fenua s’est achevé avec le premier prix pour ‘Auro Tahiti

Après quatre jours de vente à Mamao, les exposants de cette 23e édition, ont plié leurs stands dimanche soir. Le salon s’est achevé par la traditionnelle remise des prix, et c’est la vanille de Sylvain Zavan qui a décroché le fenua d’or.

« Une grosse surprise » et « beaucoup d’émotion » pour Sylvain Zavan. Ce producteur et préparateur de vanille, passionné par cette plante depuis son arrivée au fenua il y a 34 ans, a remporté dimanche le fenua d’or décerné au meilleur produit du salon Made in fenua.

Avec sa petite structure, ‘Auro Tahiti, il produit des gousses mais est aussi amener à acheter « d’autres vanilles que je prépare moi-même ». « J’ai aussi beaucoup de produits vanillés, comme du sel, des préparations pour rhum arrangé ou des présentations en bambous pyrogravés qui viennent des marquises », détaille celui qui a lancé cette affaire en 2016.

Sylvain Zavan « aime bien » les concours. Lors de la précédente édition du Salon Made In fenua, « je m’étais présenté avec ma gamme d’étuis en bambous ». Il avait alors reçu un prix « coup de cœur ». « Mais là, cette année, ils m’ont donné un gros coup sur la tête avec ce premier prix », s’amuse-t-il.

Un billet pour Paris

C’est un coffret « l’essentiel » qui a séduit le jury, lequel comprend des gousses de vanille, du sel vanillé et de la pâte de vanille. « Je suis content pour ‘Auro tahiti, car ce n’est pas la première fois qu’il se présente, mais son projet n’était pas encore bien abouti. Là il nous a proposé un produit qui réunit tous les critères, en termes de présentation, avec un packaging génial, et un potentiel à l’export clair », commente Vatea Toofa, en charge de la communication de la CCISM, organisateur de l’évènement.

Pour Sylvain, cette récompense vient couronner « beaucoup de boulot et de passion ». Mais surtout, elle permet au producteur installé à Punaauia de décrocher un stand pour le salon Made In France, qui sera organisé du 9 au 12 novembre à Paris. Un calendrier « compliqué car c’est la saison où j’ai encore beaucoup de boulot », note celui qui travaille seul. « Mais on va trouver une solution », promet-il.

S’il parvient à se libérer pour Paris, Sylvain Zavan y sera accompagné de la Tahiti Oil Factory et du fabricant de fusil de chasse sous-marine Syl Spearfishing, respectivement lauréats des fenua d’argent et de bronze. Au total, 19 exposants étaient en lice pour le meilleur produit.