Allègement du confinement : plus besoin d’attestation de sortie à partir de mercredi

Le Haut-commissaire Dominique Sorain et le président Édouard Fritch ont annoncé, ce lundi midi, un allègement du confinement à Tahiti et Moorea à partir du 29 avril, et pour 14 jours. La vie économique et sociale va reprendre progressivement, mais toujours avec vigilance : gestes barrières, port du masque et distanciation sociale restent nécessaires. Les arrêtés mettant en place les mesures de confinement, de restrictions de circulation et d’activité depuis plus d’un mois arrivaient théoriquement à échéance ce 29 avril. Raison pour laquelle cette allocution commune était très attendue, particulièrement à Tahiti et Moorea. Malgré l’annonce, ce matin, d’un nouveau cas confirmé de coronavirus – un cas importé par un résident revenu au pays avant la suspension des vols le 28 mars -, les deux responsables ont dépeint une situation « qui n’a rien à voir avec celle de la métropole » ou des autres pays durement touchés par le coronavirus. Rappelant toutes les mesures qui ont été prises depuis début mars pour limiter l’import du virus au fenua, et éviter son transport dans les îles, Dominique Sorain a estimé que « cette stratégie a payé ». « Nous avons eu raison de vous faire confiance, a ajouté Édouard Fritch. Nous sommes allé très loin dans ce combat, et je peux dire aujourd’hui que la situation est maîtrisée ». Pourtant, du côté de l’État comme du Pays, on le sait, « rien n’est gagné ». Si les règles de confinement vont beaucoup s’alléger à partir de mercredi, le risque d’un nouveau développement de l’épidémie « n’est pas nul ». Il faudrait alors « tout reprendre à zéro », y compris les mesures de confinement. Circulation libre et reprise quasi-totale de la vie économique

A partir de ce 29 avril, et jusqu’au 13 mai, date à laquelle un nouveau bilan sera effectué, le confinement sera donc « allégé ». Les attestations dérogatoire de déplacement ne seront plus nécessaires pour se déplacer. Les activités sportives et de loisir individuelles, qu’elles soient terrestre ou nautiques, sont de nouveau autorisées. Il sera possible d’aller à la plage ou dans les parcs, en évitant les rassemblements, d’aller faire un footing même loin du domicile, d’aller surfer ou marcher en montagne. Les congrégations religieuses pourront de nouveau organiser leurs cultes, dans la limite de cinquante personnes par temple ou église.

La quasi-totalité des commerces et des entreprises vont pouvoir rouvrir leur porte, à condition d’avoir aménagé leur activité pour pouvoir respecter les règles de distanciation sociale. Cet aménagement doit être discuté entre les autorités et les organisations professionnelles et sera sous la responsabilité des employeurs. L’administration, elle aussi, va reprendre progressivement son activité, en privilégiant le télétravail. Le couvre feu maintenu de 21 heures à 5 heures

Si la circulation est libre, les rassemblement restent interdits sur la voie publique et tout à fait déconseillés dans la sphère privée. Seule exception : les obsèques qui devront toutefois être limitées à 20 participants. Le couvre-feu sera lui maintenu, là encore jusqu’à nouvel ordre. Les autorités ont toutefois décidé de le raccourcir d’une heure (21 heures – 5 heures, donc), pour permettre aux roulottes d’accueillir du monde en début de soirée.Côté économique seuls les bars, discothèques, infrastructures de sports et salles de musculation ont interdiction d’ouvrir. Toutes les autres entreprises doivent s’assurer que leurs employés et leurs clients puissent respecter les gestes barrières. Ce qui implique par exemple des aménagements pour ce qui est de la restauration. Le port du masque est recommandé. Comme l’a précisé Édouard Fritch, c’est la fabrication locale de masque en tissu qui est privilégié, et qui sera soutenue, plutôt que l’import de masques jetables.

Les déplacements inter-île restent interdits.

Dans les îles-sous-le-Vent, les Tuamotu-Gambier, les Marquises et les Australes, aucun nouveau cas n’a été repéré depuis de longues semaines. Le confinement va donc une fois de plus être allégé, avec la réouverture de l’accueil du public dans les restaurants et roulottes. Les déplacements inter-îles, qu’ils soient maritimes ou aériens, restent toutefois prohibés. « En effet, pour assurer une surveillance active et un contrôle de l’épidémie, il nous faut s’assurer que les personnes restent bien sur leur île », a expliqué Dominique Sorain. Comme l’avait déjà précisé le ministre de la Santé Jacques Raynal, les îliens bloqués à Tahiti vont pouvoir être ramené dans leur archipels, après une quarantaine et un test de Covid-19 négatif. Ces rapatriements se feront « avec l’accord des tavana », précise le Haussaire.

Écoles, collèges et lycées ouvriront leurs portes à partir du 18 mai