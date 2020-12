Amandine Petit, Miss Normandie, sacrée Miss France 2021

Avertissement : cet article contient 100% de mauvaise foi saupoudrée de chauvinisme. En l’absence d’une Miss Tahiti, à cause de la Covid-19, c’est Amandine Petit, Miss Normandie, qui a remporté le titre de Miss France 2021.

Une élection Miss France sans représentante du fenua, c’est un peu comme un Mondial de foot sans le Brésil. Ca manque de saveur, ça fait moins rêver, limite on zappe. Et ce n’est pas la petite consolation de compter Mareva Georges parmi les membres du jury qui allait changer la donne. Même MC Foucault dont le flow a inspiré Eminem et le look, Kanye West, ressemblait ce soir à un vieil animateur de maison de retraite ou de grandes surfaces. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

Même si le Pacifique était représenté avec la Miss Nouvelle-Calédonie, Louisa Salvan, et Miss Wallis-et-Futuna, Mylene Halemai, honnêtement il manquait un joyau à la couronne océanienne. D’ailleurs leur basse manœuvre de profiter de l’absence de notre Miss pour espérer remporter le titre suprême n’a pas été payante puisqu’elles n’ont pas fait partie des quinze sélectionnées pour la finale.

Oh certes, les candidates ont essayé de faire oublier cette cruelle absence en s’agitant dans tous les sens et en revêtant des tenues à faire douter un séminariste de son engagement, mais rien n’y a fait. Miss France sans Miss Tahiti, c’est des municipales sans recours, un vainqueur du Heiva qui fait l’unanimité ou un syndicaliste intègre. Aucun intérêt !

Certaines ont bien essayé de trouver grâce à nos yeux en expliquant que si elles étaient élues, elles lutteraient contre la faim dans le monde, les maladies, la maltraitance etc… Déclarations accompagnées d’accents pointus à nous faire saigner les tympans, alors que l’accent tahitien, lui, est un pur nectar, honnêtement, c’est Mozart qu’on assassine.

Le seul moment de grâce c’est quand Mareva Georges a pris la parole pour expliquer qu’il « était dur de juger une femme et qu’elles étaient toutes belles » et que Jean-Pierre Foucault soudain ressuscité s’est exclamé « vous avez un accent qui nous fait rêver » avant de replonger aussitôt dans la dépression.

Et comme à vaincre sans péril on triomphe sans gloire, c’est donc limite gênée et en s’excusant que l’usurpatrice, Amandine Petit, Miss Normandie, a remporté le titre de Miss France 2021 et coiffé le diadème.