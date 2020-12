Créadie 2021 : quatre entrepreneurs locaux récompensés

Depuis 2009, l’Adie (Association pour le développement de l’initiative économique, pionnier du micro-crédit) met à l’honneur les petits entrepreneurs locaux pour démontrer que l’entrepreneuriat est, et doit, rester accessible à tous. Avec le soutien de divers partenaires elle a lancé le concours Créadie, dont la onzième édition a distingué quatre lauréats exemplaires par leur combativité, leur capacité de résilience et l’impact de leur engagement sur leur propre vie et leur territoire.

« Plus que jamais, ce concours Créadie pour mettre en valeur les petits entrepreneurs locaux invisibles est un acte militant et de résilience pour nos territoires. La création d’entreprise doit rester accessible à tous. », explique Frédéric Lavenir, président de l’Adie. Et de fait, l’Adie défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel.

Depuis 11 ans, Créadie met un coup de projecteur sur des petits entrepreneurs locaux auxquels chacun peut s’identifier et qui ont démontré que tout le monde peut entreprendre, sans forcément disposer de gros capitaux. Au fenua les deux tiers des entreprises sont de toute petite taille et plus de la moitié des entrepreneurs se lancent avec moins de 900 000 F cfp.

Le palmarès 2021 du concours Créadie reflète le constat de l’Adie que les entrepreneurs expriment de plus en plus l’envie d’exercer une activité qui leur ressemble, qui soit en phase avec leur vision du monde et leurs valeurs, en mettant au cœur de leur projet une mission de solidarité, de responsabilité sociale ou environnementale.

Ainsi ce sont quatre lauréats, tous aux aspirations différentes, qui ont été récompensés. Le prix «Jeunes KPMG Tahiti » a été décerné à Rachel Tehavaru Manono, 21 ans, pour son activité couture à Punaauia ; le prix « Rebond Comptoir Polynésien – Yamaha Tahiti » à Christian Mau, 41 ans, pêcheur lagonaire à Papeari ; le prix « Vitalité des territoires Banque de Polynésie » à Tevahiarii Teraiarue, 30 ans, entrepreneur en bâtiment, à Tahaa ; le prix « Économie sociale et Solidaire Société Polynésienne des Eaux » à Tahianui Romilda Lacour née Taua, 43 ans, pour son « Bora Bora camping motu écologique » , à Bora Bora.

Les lauréats Créadie 2021 by bastia