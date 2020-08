De l’amertume, des regrets pour les Parisiens qui voulaient rentrer dans l’histoire de la coupe aux grandes oreilles. Le Paris Saint-Germain chute en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1). C’est l’ex-joueur du PSG Kingsley Coman, qui a offert la victoire au club allemand. Une finale très largement suivie ce dimanche matin au 3B à Papeete, pour vivre cette alléchante affiche.

« Cette finale, elle est pour nous ! ! » s’enthousiasmait un supporter parisien plus que confiant, quelques minutes avant le coup d’envoi du match. « Je suis venu au 3B avec mes amis, on sait qu’il va y avoir une bonne ambiance surtout quand Paris va soulever le trophée à la fin du match, les Allemands eux, pourront pleurer » raconte Jérémie. Si ce supporter s’est trompé quant à l’issu de la rencontre, l’ambiance était bien au rendez vous : de la bonne humeur, des sourires et beaucoup de convivialité. Du coté des consommations, si certains avaient opté pour la petite mousse d’un cappuccino pour un réveil en douceur, d’autres avaient préféré la mousse de la Hinano pour admirer les offensives parisiennes et munichoises.

90’+5′ : le Bayern Munich est champion d’Europe !

Ironie du sort… ce n’est pas un club français qui a remporté la Ligue des Champions mais c’est bien un Français du club de Bayern Munich qui a inscrit le but victorieux coté bavarois. C’est sur un centre parfait de l’Allemand Joshua Kimmich venu de la droite, que le Français Kingsley Coman, met la tête au second poteau et ouvre le score de près. Il s’agit du 500e but du club allemand en Ligue des Champions (seuls le Real Madrid et le FC Barcelone ont fait mieux).

Au fil de la rencontre, les Parisiens ont montré leur manque d’expérience. De plus en plus énervés et agacés par leur incapacité à faire des différences, les Parisiens donné la sensation de perdre peu à peu espoir, à l’image des joueurs comme Neymar et Verratti, constamment en train de râler et de réclamer des coups de siffler au près de l’arbitre. Un agacement symbolisé par les trois cartons jaunes reçus par le PSG à la fin du match.

De la frustration

« C’est de la frustration… Paris n’a pas joué à son niveau » regrette Hervé originaire du sud-ouest et fan du PSG depuis des décennies. Ce supporter souligne également la contre-performance de certains joueurs stars de Paris « Mbappé et Neymar sont passés à coté du match, surtout en seconde mi-temps ».

« Ils n’auront pas l’étoile comme l’Olympique de Marseille »

Loin de la frustration parisienne, des marseillais ont célébré le succès du Bayern Munich. Ces supporters marseillais étaient surtout venus encourager le club qui affrontait le rival de toujours, le PSG. Un peu d’histoire, c’est depuis les années 90 que la rivalité existe entre les deux clubs, une rivalité qui n’a fait que grandir et s’est même propagée en dehors des terrains.

« Ils ne sont pas prêts d’arriver au niveau de Marseille, ils encore trop jeunes (…) pour l’étoile, il faudra encore encore « raconte Fabrice. L’Olympique de Marseille reste à ce jour, le seul club français a avoir remporter la ligue des champions, c’était en 1993 contre le Milan AC. Pour Didier originaire de Marseille, le PSG n’avait pas l’énergie suffisante contrairement au Bayern « Les Allemands étaient beaucoup plus mordants ».