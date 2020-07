Amende Covid : vous avez jusqu’au 31 août pour faire un don à la Croix Rouge

Petite piqûre de rappel ce matin dans le bureau du Procureur général près la cour d’appel de Papeete. Les personnes qui ont écopé d’une amende pour non respect du confinement et du couvre-feu ont jusqu’au 31 août pour faire un don à la Croix Rouge. Au-delà de ce délai, c’est 90 000 Fcfp qu’il faudra verser à la justice.

En mai dernier, la justice annonçait la mise en place d’une alternative aux personnes ayant été verbalisées dans le cadre du confinement et du couvre-feu. Plutôt que de passer devant le juge et de se voir infliger une amende de 90 000 Fcfp, il est possible de faire un don de 5 000 Fcfp minimum à la Croix Rouge. Cette option est offerte aux 7 000 personnes verbalisées sur les 152 000 contrôles effectués entre le 20 mars et le 27 avril 2020, date à laquelle le tribunal administratif a annulé la mesure de couvre-feu. L’annonce avait fait réagir avant de retomber un peu, notamment à cause de l’absence de copie du PV. Le Procureur général, Thomas Pison, a bien insisté sur le sujet vendredi matin, « pas de copie » ne signifie pas « pas de PV », et il est à la charge des contrevenants de prendre contact avec la Croix Rouge ou la justice.

Pour rappel, les dons à la Croix Rouge peuvent se faire en envoyant un chèque par courrier ou en déposant des espèces directement à l’antenne de Pirae, le tout accompagné d’un imprimé réservé aux contrevenants à retrouver sur la page Facebook de la Croix Rouge et sur le site Internet de la Cour d’Appel de Papeete. « Si vous avez oublié où et quand vous vous êtes fait verbaliser, ce n’est pas grave », insiste Thomas Pison, la Croix Rouge dispose d’une liste des 7 000 contrevenants, et dès ce vendredi une campagne par sms, et sur Radio1 et Tiare FM est lancée.

« L’idée est de réparer plutôt que d’être puni, en faisant un geste de solidarité pour les plus démunis » explique Thomas Pison, qui précise que l’argent récolté servira à la confection de paniers et à fournir les épiceries solidaires locales de la Croix Rouge.