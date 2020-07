La Polynésie prépare sa candidature pour les Jeux du Pacifique 2027

Une délégation de la Jeunesse et des sports a été inspecter ce vendredi matin plusieurs sites de l’agglomération de Papeete qui devraient être retenus pour la compétition. Le dossier de candidature serait sur le point d’être bouclé, explique la ministre Christelle Lehartel, qui n’avance pas, pour le moment, de budget pour les rénovations et les constructions de complexes sportifs qui doivent accompagner cette candidature.

Papeete, Pirae, Arue, Puanaauia… La délégation, qui comprenait des membres du comité olympique, de l’IJSPF, de la mission d’appui technique de l’État ou des fédérations, a visité une quinzaine de sites dans la journée. Des salles, stades et complexes « éventuellement retenus pour les Jeux du Pacifique 2027 », et dont il s’agissait d’évaluer les besoins de rénovations ou de remise aux normes. « Beaucoup de ces structures ont plus de 20 ans », rappelle la ministre de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel. Le dossier préliminaire de candidature serait « quasiment prêt » et aurait déjà été remis au Conseil des Jeux du Pacifique si la pandémie de coronavirus n’avait pas décalé les procédures. Mais la responsable n’avance aujourd’hui aucun chiffre sur l’investissement prévu pour accueillir la compétition. « C’est justement après ces visites que l’on va pouvoir faire le point là-dessus », explique la ministre. Aucun doute, en tout cas : ces fonds serviront à « faire rayonner la Polynésie », « dynamiser le sport local » et surtout « préparer nos équipes pour ramener des médailles ».

Un nouveau centre aquatique à Papeete

En plus des rénovations, le dossier devrait comporter quelques nouveautés. Une salle de combat à la Punaruu, « qui servira surtout pour les entraînements », les grands complexes de Pater et Fataua « qui doivent encore être validés ». Mais surtout le « Centre aquatique de la Polynésie Française », qui pourrait naître sur le terrain de l’actuel complexe sportif de l’AS Aorai, à Papeete. Le projet d’équipement, présentée en conseil des ministres cette semaine, est destiné à accueillir « les compétitions et toutes autres activités annexes lors des Jeux » et augmenter les capacités d’accueil en piscine pour les scolaires, les loisirs et les clubs. Là encore, aucun chiffre, et pas de validation définitive : l’Institut de la jeunesse et des sports (ISJPF) a commandé en décembre dernier une étude de faisabilité, puis a autorisé son directeur à signer le contrat de bail avec le propriétaire du foncier, la mission catholique.

La Polynésie n’a accueilli les Jeux du Pacifique que deux fois, en 1971 et en 1995. Cette dernière édition avait été l’occasion de construire une bonne partie des équipements sportifs entourant Papeete. Le comité olympique de Polynésie, qui porte la candidature de Tahiti, ne connait que trop bien les difficultés financières du sport polynésien, et espère que l’événement permette de débloquer une nouvelle vague d’investissements. D’autres pays, et notamment le Vanuatu et Fidji, préparent aussi une candidature pour les Jeux de 2027.