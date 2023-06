Anne Roumanoff à Tahiti avec un spectacle inédit

L’humoriste parisienne débarque pour la première fois au fenua en septembre, pour deux représentations de son tout nouveau one-woman-show, qui ne tournera pas avant la fin d’année en métropole. « L’Expérience de la vie », écrit avec la plume mordante mais jamais méchante qu’on lui connait, pose un regard narquois et jubilatoire sur les grandes tendances de notre société, et sur les petites absurdités de notre quotidien. Un spectacle SA productions à retrouver les 16 et 17 septembre prochains au Grand théâtre.

Après plus de 30 ans de scène, de télé, de radio ou de ciné, il n’y a plus beaucoup de « premières » dans la carrière d’Anne Roumanoff. Et pourtant, en septembre, ce sera bien la première fois que l’auteure et humoriste, passée par les plateaux de Vivement Dimanche, d’Europe1, de France Inter ou de Laurent Ruquier, se mettra en scène face au public polynésien. Une rencontre qui valait bien un cadeau et pas des moindre : un one-woman-show tout beau, tout nouveau, que la Parisienne ne fera tourner dans l’Hexagone que l’année prochaine. Des représentation « tests » et des « rodages » ont déjà eu lieu ces dernières semaines, mais c’est bien à Tahiti qu’Anne Roumanoff va présenter son produit fini, et réellement lancer ce nouveau spectacle, préparé depuis de longs mois et baptisé « L’expérience de la vie ».

L’expérience de l’humoriste elle-même, qui écume les scènes et les plateaux depuis 1987 et qui comme à son habitude va croquer les petites absurdités de notre quotidien et de notre société, avec un mélange de curiosité, de maturité, de moquerie et d’un brin de poésie. Nouveaux langages, nouveaux comportements, nouveaux métiers aussi… De sketchs en sketchs, on croisera une coach américaine en relation de couple, une version 2.0 des contes de fées, on rigolera – en rimes s’il vous plait – des influenceurs, ou des travers, nombreux, de l’actualité politique et sociale du pays. Un show décapant, bien sûr, « déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire ». Les quelques « happy few » qui l’ont vu saluent déjà une « plume mordante » et « sans concession » mais toujours drôle et « jamais méchante », un spectacle plein d’audace et de finesse… Bref deux soirées d’humour « feel good » pour tout le monde à Papeete.

Ce spectacle SA productions est à retrouver au Grand théâtre de la Maison de la Culture, les 16 et 17 septembre prochain. Les places, c’est bien sûr sur ticket-pacific.pf, dans vos magasins Carrefour, et à l’accueil de Radio1 et Tiare FM à Fare Ute.