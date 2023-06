Deux mois après l’annulation, à Paris, de son premier feu vert, l’Autorité polynésienne de la Concurrence a de nouveau autorisé l’ouverture de ce nouveau supermarché du groupe Wane, accusé par des concurrents de risquer de tuer la concurrence sur la zone.

Un deuxième « oui » pour le Champion Paea. L’autorité de la concurrence a validé, ce mardi, l’ouverture d’un nouveau supermarché au PK21 par le groupe Wane, déjà propriétaire, à Tahiti, de 4 hypermarchés Carrefour, 4 supermarchés Champion et trois Easy Market. 780 mètres carrés de plus qui inquiètent, depuis de longs mois, les commerçants de la zone – deux supermarchés et 6 magasins d’alimentation entre le PK19 et le PK22 – qui estiment que le projet risque d’étouffer la concurrence et de finir d’asseoir la suprématie du groupe tout autour de l’île. En avril, Happy Market et LS Proxy avaient même obtenu devant la cour d’appel administrative de Paris l’annulation de la première décision d’autorisation de l’APC, accordée en mai 2021. Les juges avaient estimé que la décision de l’autorité polynésienne n’était pas suffisamment motivée et n’était pas assez appuyée sur les informations récoltées auprès de concurrents.

L’APC pointait notamment que ce projet n’allait faire augmenter qu’à la marge la part de marché du groupe Wane dans le commerce à dominante alimentaire de Tahiti : de 40,2 à 41,1%. Les enseignes concurrentes avaient en autre alerté la cour d’appel sur le poids du même groupe dans le commerce de gros et la dépendance de leur approvisionnement – près de la moitié des produits pour certains magasins – chez leur futur concurrent direct.

L’autorité polynésienne de la concurrence a donc dû revoir sa copie et si la nouvelle motivation n’a pour le moment pas encore été publiée, on sait que le le sens de la décision, lui n’a pas changé. L’autorité a de nouveau donné son aval au Champion, dont la première pierre avait été posée en mars dernier. Rien n’indique que cette nouvelle décision ne soit pas de nouveau contesté par les magasins existants de la zone, toujours inquiets du projet de supermarché.