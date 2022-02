Appel aux dons pour un projet d’upcycling

L’association Comité de quartier Hotuarea Nui a ouvert une cagnotte sur la plateforme Anavai. Sa Vestiboutik solidaire située à Puurai et son pôle couture traitent des vêtements déposés dans des bornes par la population pour les revendre, les donner ou les recycler. L’objectif de la cagnotte est de récolter 259 800 francs pour acheter deux machines à coudre professionnelles et ainsi pouvoir traiter des tissus comme le jean.

Depuis 2005, l’association Comité de quartier de quartier Hotuarea Nui, située à Faa’a, œuvre pour aider la jeunesse et les personnes les plus vulnérables, porteuses de handicap ou d’un certain âge dans la commune. Elle a développé quatre pôles d’activité dans lesquels elle propose une formation pouvant mener à l’obtention d’un emploi aux personnes qu’elle encadre.

Quatre domaines d’activité socio-éducatifs

Le premier pôle est dédié à l’agriculture, le second à l’animation, le troisième à la couture et enfin une boutique solidaire, la Vestiboutik. L’appel aux dons concerne les deux derniers pôles. Ce sont des bornes de collecte qui permettent d’alimenter les étagères de la boutique solidaire. Le public y dépose des dons de vêtements que « les jeunes en formation vont trier » explique Christophe Teano, coordinateur de projet. Ceux qui sont en bon état sont directement exposés dans la boutique, les autres sont soit donnés, soit recyclés par le pôle couture de l’association. Les personnes qui en font partie confectionnent des sacs ou des masques en tissu et valorisent les dons qui ne peuvent pas être mis en vente directement. Mais une partie des vêtements qui pourraient être transformés ne le sont pas, et l’association veut y remédier.

Des machines à coudre à la hauteur des matières à traiter

Pour recycler 100% des dons de vêtements qu’elle récolte, l’association Hotuarea Nui a besoin de deux machines à coudre industrielles. Car les machines familiales que ses stagiaires utilisent pour l’instant ne sont pas faites pour le jean ou le cuir, par exemple. Cela sera également une carte de plus à jouer pour les personnes en formation au sein du pôle couture. La cagnotte doit permettre de récolter 259 800 francs d’ici au 14 avril sur anavai.org.