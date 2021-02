Appel aux inscriptions pour le festival Tahiti ti’a mai

En accord avec les pupu himene et les pupu ‘ori du Heiva i Tahiti, Te Fare Tauhiti Nui organise un festival de chants et danses traditionnels pour célébrer les 140 ans du Heiva. Dans ce contexte sanitaire inédit, ce festival, intitulé Tahiti ti’a mai, permettra aux groupes de se produire sans les contraintes d’un concours classique.

Tahiti ti’a mai reprend le nom d’un ‘aparima de Coco Hotahota, qui avait été interprété par Temaeva en 1984 après la dévastation causée par le cyclone Veena en 1983. Appel à se relever, appel à la résilience et à l’âme de tout un peuple, il avait marqué les esprits par son message et sa force. C’est ainsi que ce nom s’est imposé, dans un contexte tout aussi dramatique quoi que différent.

Dates : du 1 er au 17 juillet selon le nombre de groupes inscrits

au 17 juillet selon le nombre de groupes inscrits Période d’inscription : du 16 février au 1 er mars inclus

Catégories de participation : Hura et/ou Himene

Condition obligatoire de participation : le groupe doit avoir déjà participé à un Heiva dans la catégorie dans laquelle il souhaite s’inscrire.

Les groupes doivent présenter un spectacle majoritairement inédit, porté par un thème de leur choix. Cependant ils sont autorisés à intégrer dans leur spectacle des tableaux ou chants déjà présentés dans le passé.

Catégorie Hura :

45 mn de prestation

60 à 80 danseurs et 12 à 24 musiciens

2 costumes obligatoires : végétal et un autre au choix (il n’est pas nécessaire d’avoir des costumes neufs ou inédits).

Catégorie Himene :

15 à 20 mn de prestation

60 à 80 chanteurs

Costumes : robe pōmare ou māmā rū’au pour les femmes et pour les hommes des chemises à manches longues et pantalon ou tout costume traditionnel (tiputa / pareu). Il n’est pas nécessaire d’avoir des costumes neufs ou inédits.

Deux chants à interpréter : Un tārava et un chant au choix parmi les suivants : rū’au, nota, tuki, patautau, ‘ute paripari. Une création avec accompagnement musical est aussi possible.

À l’issue du passage des groupes sur To’ata dans le cadre du festival, les participants en chants et danses se produiront dans différents sites autour de l’île, identifiés par TFTN.

Ainsi les groupes ayant déjà participés au Heiva i Tahiti et désireux de faire partie du festival sont invités à s’inscrire dès le mardi 16 février sur le site www.heiva.org, ou par mail sur : [email protected] ou sur place à la Maison de la Culture auprès de la cellule production.

Par ailleurs, les inscriptions au Heiva des Écoles 2021 sont toujours ouvertes, et se poursuivront jusqu’au lundi 1er mars, à 12h00. Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site www.heiva.org, par mail sur : [email protected] ou sur place auprès de la cellule production. Sont concernées : les écoles de danse, de percussions traditionnelles, de ‘ukulele et de chants. Le Heiva des Écoles aura lieu du 02 au 13 juin 2021, au Grand Théâtre, et sera adapté en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.