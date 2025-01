Appels, SMS et 4G en panne chez Vini

Suite à un « dysfonctionnement » pas encore résolu, les appels, SMS et la connexion 4G fonctionnent difficilement ce jeudi matin.

Le réseau Vini subit actuellement un dysfonctionnement, l’incident n’est pas résolu actuellement. L’opérateur procède à des investigations pour rétablir les communications en mode nominal.

Les appels voix ne fonctionnent que très partiellement, les SMS sont livrés en retard et la connexion 4G est inopérante, seules les technologies 3G et Edge fonctionnent. Il est recommandé de privilégier les appels urgents depuis un téléphone fixe et de limiter les connexions 4g et les appels non urgents.

Avec communiqué du Haut-commissariat