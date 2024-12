Après la libération de Paul Watson, Mata Tohora veut le faire venir au fenua

Le militant environnemental, défenseur des baleines, Paul Watson a été libéré par le Danemark, qui a refusé ce mardi son extradition du Groenland vers le Japon. En détention depuis près de cinq mois, le fondateur de Sea Shepherd et de la Captain Paul Watson Foundation s’est dit heureux de pouvoir rentrer chez lui pour Noël. L’association Mata Tohora, qui avait organisé plusieurs événements de soutien au fenua, souhaite désormais un concert en sa présence à Tahiti.

« C’était quand même une sacrée épreuve », souligne Agnès Benet, la fondatrice de l’association polynésienne de protection des cétacés Mata Tohora. Tout autour du monde, le soulagement est de mise ce mardi pour les soutiens de Paul Watson, militant pour la protection des Océans, libéré après cinq mois de détention au Groenland. Le marin américano-canadien, 74 ans, risquait l’extradition vers le Japon, qui l’accuse d’exactions sur des navires baleiniers, mais la justice danoise en a décidé autrement. À sa sorti de prison, Paul Watson s’est déclaré « en forme » et heureux de pouvoir rentrer en France, où il réside avec sa famille, pour passer les fêtes de fin d’année.

« C’est l’aboutissement de tout ce qu’on attendait. Il y a eu un travail acharné de Sea Shepherd France, de tant de personne qui l’ont soutenu dans cette épreuve », sourit Agnès Benet, dont l’association avait notamment organisé un sit-in et un concert de soutien à Papeete. « Il y a de bonnes leçon à garder », poursuit elle. D’abord, que « l’union fait la force », puis « qu’il ne faut jamais lâcher ses convictions quand on sait qu’on est dans le vrai », et enfin « que l’urgence aujourd’hui est de sauver la planète, de protéger les baleines ».

La docteur en biologie sous-marine poursuit : « Je pense qu’aujourd’hui, les gens entendent bien que l’urgence est de sauver la vie. Donc libérer la personne qui a le plus œuvré pour les baleines semblait tout à fait logique, l’inverse n’était pas possible ». Ce combat gagné, notamment avec le soutien du Pays, qui via la plume du président, avait écrit à deux reprises pour demander la libération du capitaine, Mata Tohora souhaite désormais organiser un nouvel évènement. « Depuis le début, on a dans le cœur de refaire un autre concert, cette fois avec Paul et Lamya Essemlali (la présidente de Sea Shepherd France), en les faisant venir ici, car nous avons beaucoup de choses à faire ensemble », annonce celle qui rappelle que « nous sommes le deuxième plus grand sanctuaire au monde pour les baleines et les dauphins ».

Rien n’est encore acté, « ça sera programmé en fonction de différents évènements qui sont déjà en cours, on organisera ça tranquillement ».