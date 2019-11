Après La Réunion, Brigitte Bardot s’attaque à la cynophagie en Polynésie

L’ancienne actrice et président de l’association de défense des animaux, Brigitte Bardot, a transmis un courrier au haut-commissaire afin de s’émouvoir « du commerce abominable de viande canine au nez et à la barbe des autorités d’État ».

Lundi 4 novembre, l’Association Brigitte Bardot a diffusé une lettre ouverte de sa présidente à l’attention du haut-commissaire de la République en Polynésie, Dominique Sorain, au sujet de la consommation de viande de chien au fenua. L’ancienne actrice et fervente défenseuse du droit animal s’émeut en effet de la Une et du dossier spécial consacré à la cynophagie dans l’édition du mois de septembre du magazine Tahiti Pacifique : « Ces mangeurs de chiens ». « Un scandale qui depuis des années entache la Polynésie » écrit Brigitte Bardot qui rappelle que la cynophagie, la consommation de viande de chien, est interdite depuis 1959. La défenseuse des animaux rajoute qu’il est « inadmissible et honteux » que perdure « ce commerce abominable de viande canine au nez et la barbe des autorités d’État ». Pour Brigitte Bardot, si les autorités ne sont « pas complices », elles sont au moins « impliquées par manque d’autorité, par laxisme, par négligence ». Aussi, poursuit-elle « je vous demande, Monsieur le haut-commissaire, de réagir fermement et de mettre un terme définitif à ce scandale en rétablissant l’autorité de la loi sur votre administration ».

Au moins, cette fois, les Polynésiens n’auront pas été insultés contrairement aux Réunionnais. En effet, comme Brigitte Bardot le rappelle dans sa lettre ouverte, elle a été mise en examen en mars dernier pour « propos injurieux et racistes » après une lettre transmise au préfet de La Réunion. Elle y affirmait que « les autochtones ont gardé leurs gênes de sauvages »…

Brigitte Bardot termine sa lettre ouverte sur un air un brin colonialiste, espérant trouver en la personne du haut-commissaire « un allié, digne représentant de la République Française, afin que nos îles paradisiaques du bout du monde puissent s’enorgueillir d’être à l’image de la France dont elles doivent être les éclatants satellites sans être entachées par la pire des accusations : MANGEURS DE CHIENS ! »…