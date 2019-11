DJ Fred : des platines à la barre

Les 5 et 6 novembre se tiendra au tribunal correctionnel de Papeete le procès de Wilfrid Atapo alias DJ Fred. Agé de 34 ans l’homme est accusé de de corruption sur mineurs et d’enregistrement d’images à caractère pornographique. Il aurait fait près de 80 victimes en Polynésie

Placé en détention depuis le 2 mai, DJ Fred qui officiait derrière les platines de boites de nuit de Papeete est soupçonné d’avoir piraté les données numériques personnelles de dizaines de jeunes filles et jeunes garçons, pour leur soutirer des photos ou vidéos personnelles et intimes. Il les faisait ensuite chanter en leur demandant d’autres photos et vidéos dénudées.

Condamné en 2015 à 2 mois de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende pour avoir demandé à une jeune fille de 11 ans de lui envoyer des photos suggestives, Wilfrid Atapo en état de récidive risque jusqu’à 20 ans de prison.