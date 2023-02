Armées : La mission Jeanne d’Arc 2023 part en tour du monde en passant par Papeete, Nouméa et les Antilles

La mission jeanne d’Arc 2023 va s’élancer ce 8 février depuis Toulon pour un tour du monde de cinq mois en passant par Papeete, Nouméa, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Au programme : la participation à plusieurs exercices, dont « Croix du sud » avec 15 nations partenaires. Un sujet de notre partenaire Outremers360°.

Près de 800 marins et soldats, dont quelque 160 officiers-élèves de l’École navale, vont prendre le large pour cette Jeanne d’Arc 2023. Tous embarqueront à bord du Porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude, qui avait déjà été déployé en Outre-mer durant la crise sanitaire, et sur la frégate La Fayette. Au programme : un tour du monde complet qui va durer cinq mois, inédit depuis 2001 et la campagne de l’ancien porte-hélicoptères Jeanne d’Arc.

« C’est un long déploiement dans des zones d’intérêt stratégique avec des enjeux maritimes, économiques, sécuritaires et environnementaux majeurs. Nous offrons un cadre de formation à la fois concret, réaliste et de qualité aux officiers de marine en devenir », indique le commandant du groupe Jeanne d’Arc. « Nous passerons par Fort-de-France, par Papeete ou encore par Nouméa et aurons la possibilité de travailler avec des forces prépositionnées sur zone », a ajouté le commandant de la mission, qui consistera notamment à garantir le respect de la souveraineté française sur les territoires d’Outre-mer.

En quittant Toulon, la mission prendra l’Est vers le Canal de Suez et la Mer Rouge, pour loger le nord de l’océan Indien et rejoindre l’Inde puis l’Asie du Sud-est. Après Singapour et Jakarta, la mission se rendra sur la côte pacifique de l’Australie, puis en Nouvelle-Calédonie, aux Fidji, aux Tonga et en Polynésie. De Papeete, la mission partira vers Acapulco au Mexique et passera le Canal de Panama pour atteindre la Guadeloupe et la Martinique aux environs de juin-juillet. Les Antilles seront la dernière étape avant le retour au port de Toulon.

Parmi les exercices prévus sur l’itinéraire de la mission : l’opération européenne Atalante de lutte contre la piraterie maritime dans l’océan Indien ou encore, l’exercice Croix du Sud, depuis Nouméa, centré sur l’assistance aux populations après un événement climatique, avec plus de 15 nations partenaires. Un exercice « point d’orgue » de cette mission, évoque le Ministère des Armées. Depuis Fort-de-France, la mission participera à l’exercice Narcops, visant à lutter contre le trafic de drogue.

« Durant cinq mois, nous allons balayer l’ensemble des fonctions stratégiques comme les connaissances, l’anticipation, mais également la protection, la prévention, voire l’intervention en fonction de la situation », indique le capitaine de vaisseau Emmanuel Mocard.

En partenariat avec Outremers360°.