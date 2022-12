Arrivée de Delta : Papeete interconnectée à une vingtaine de villes américaines

Le premier appareil de la compagnie Delta Air Lines s’est posé samedi soir sur le tarmac de l’aéroport de Faa’a. Delta proposera 3 vols par semaine jusqu’au 25 mars prochain. Son arrivée dans le ciel polynésien devrait permettre de développer un marché américain plus vaste puisqu’elle permettra la correspondance de Tahiti vers une vingtaine de villes américaines.

C’est officiel, Delta Air Lines propose jusqu’au 25 mars trois vols par semaine entre Papeete et Los Angeles. Le premier appareil de la compagnie aérienne américaine s’est posé sur le tarmac de l’aéroport de Faa’a samedi en fin de journée. L’offre proposée par Delta arrive en complément de celle que propose Air France. Les deux compagnies liées depuis 20 ans exploitent la plus grande joint-venture transatlantique et veulent désormais travailler ensemble sur la Polynésie. Pour Air France qui propose jusqu’à présent 5 vols par semaine, l’arrivée de Delta est une manière de développer davantage son marché américain. « On voulait se développer et on le fait avec notre partenaire Delta à des jours où Air France ne vole pas et à des horaires où l’on n’est pas présent », précise Jean-Luc Mevellec, directeur d’Air France en Polynésie.

Selon les représentants de Delta qui ont fait le déplacement jusqu’au fenua à l’occasion du vol inaugural, il y a une réelle demande tant de la part des Américains que des Polynésiens. Une demande telle que la compagnie projette déjà 8 000 passagers sur cette première saison. Un chiffre qui est atteignable selon eux grâce notamment aux nouveaux touristes que la compagnie peut attirer. En effet Delta, via ce vol direct pour Los Angeles, peut interconnecter la Polynésie à plus d’une vingtaine de villes américaines. Pour l’instant, la compagnie a été autorisée à desservir Tahiti-Faa’a seulement sur cette saison hivernale 2022-2023 ; elle projette toutefois de s’installer durablement dans le temps au fenua.