Qatar 2022 : à la présidence, les supporters ont cru à la victoire jusqu’au bout

À Tahiti et dans les îles, ils étaient très nombreux à s’être levés à l’aube ce dimanche pour assister à la grande finale de la Coupe du monde de football. À l’affiche de ce rendez-vous, un match opposant la France à l’Argentine qui se retrouvait en finale de coupe du monde pour la 4e fois. Si certains étaient confortablement installés dans leur canapé ou à la table d’un bar, d’autres ont préféré suivre l’événement sur le grand écran installé sous le chapiteau de la présidence. Bien que la première partie du match n’ait pas été à la hauteur des attentes des supporters français, à la mi-temps ils gardaient espoir. « Il faut qu’ils se réveillent un petit peu, lâchait-on dans le public. On y croit, ils vont revenir ! »

Et c’est finalement 10 minutes avant la fin de la deuxième mi-temps, sur un penalty puis sur une volée que les Bleus se sont fait entendre. Un passage qui pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Naea Benett, a intensifié l’espoir de voir la France remporter cette Coupe du monde. « Ça fait plaisir de voir que tout le monde soutient cette équipe de France et on sent qu’on va être champion », s’enthousiasmait l’ancien footballeur.

Finalement, la prestation des Bleus lors des prolongations et de la séance de tirs aux buts n’aura pas été suffisante et s’est l’Argentine qui remporte cette coupe du Qatar. Un match à rebondissements que les Français ont tenu jusqu’au bout, « digne d’une finale », selon Ariitea Bernadino, directeur de l’Institut de la jeunesse et des sports. Un match qui aura eu le mérite de faire vibrer les Polynésiens.