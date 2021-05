Arrivée des premiers touristes américains : « C’est bien normal de vouloir protéger son île »

Après presque trois mois sans rotations, un premier vol en provenance de Los Angeles a atterri ce matin à Tahiti – Faa’a. Parmi les 150 passagers, beaucoup de touristes, pas mécontents de pouvoir enfin voyager. Pour la plupart vaccinés, ils ont tout de même dû subir un test de dépistage à leur arrivée. Du côté d’ATN, cette reprise est surtout un premier pas : la réouverture de l’Europe est attendue avec impatience.

150 voyageurs et un dispositif sanitaire important ce matin à Faa’a. Arrivé à 4h50, le vol ATN 111 en provenance de Los Angeles est le premier, depuis le rétablissement des motifs impérieux le 8 février dernier, à accueillir à son bord des touristes et voyageurs d’affaires. En plus des ukulélés, c’est un dispositif sanitaire inédit qui a été mis en place par l’État et le Pays pour les accueillir. Comme le rappelle Frédéric Sautron, représentant du Haussariat, il s’agissait de vérifier les documents envoyés avant embarquement par chaque passager. Tous ont ensuite dû passer un test de dépistage dans le terminal et seuls ceux qui étaient négatifs et qui pouvaient justifier d’une vaccination ou d’une immunisation ont pu sortir librement. Pour les autres, une petite minorité en l’occurrence, direction la quarantaine à domicile ou en site dédié.

Malgré le temps passé dans le terminal – au moins 45 minutes pour la procédure de test et de vérification des documents – la plupart des touristes arrivés ce matin gardaient le sourire à leur sortie. « Ça été relativement vite, et les gens étaient accueillants », explique Dani, qui part en vacance de couple à Bora Bora, pas choqué par la lourdeur de la procédure. « Cela me parait normal », complète une passagère d’une cinquantaine d’années. « Je m’attendais à quelque chose de plus difficile, explique cette habituée de Moorea qui attendait depuis « un an et deux mois » de pouvoir revenir. Tout le monde doit faire attention au Covid, et c’est une petite île, et il faut la protéger. Je comprends parfaitement ».

À bord, bien sûr ce sont les touristes américains qui sont les plus attendus. Mais on trouvait aussi, ce lundi matin, quelques professionnels invités par des sociétés locales, et des résidents qui étaient bloqués aux États-Unis. Comme cette passagère, native de Tahiti et qui attendait depuis 90 jours de pouvoir rentrer au pays. « Il y a beaucoup de contrôles, je suppose que c’est bien. Mais il y a beaucoup de papiers, ça a été la croix et la bannière pour les remplir, s’agace-t-elle. On a fait un test au départ et à nouveau un test à l’arrivée et encore un autre dans quatre jours… C’est trop, on est vaccinés ! » Pour elle comme pour d’autres passagers, ce protocole très rigoureux ne durera qu’un temps : « Je pense que ça va s’alléger dans le futur, j’espère ».