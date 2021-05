Un Boeing d’Air France prend le nom de « Papeete »

« Papeete » est le nom de baptême d’un Boeing 777-300 d’Air France. Depuis un an et demi, la compagnie a renoué avec la tradition de baptiser ses appareils, et c’est la 5e destination ultramarine mise à l’honneur.

A l’issue des travaux de peinture, le Boeing 777-300 d’Air France immatriculé F-GSQF a reçu la semaine dernière son nom de baptême : « Papeete », avant de desservir notamment New York et Mexico.

La compagnie a renoué depuis 1 an et demi avec la tradition de baptiser ses avions du nom de villes françaises. 44 appareils ont ainsi été baptisés depuis septembre 2019, Papeete étant la cinquième destination ultramarine à être mise à l’honneur. Un hommage à la Polynésie française, desservie par Air France depuis 1973.

Lionel Rault, directeur régional Polynésie française, et Michel Buillard, maire de Papeete, ont tous deux exprimé leur satisfaction de voir la compagnie nationale contribuer à la « promotion » et au « rayonnement » de la destination.

Avec communiqué.