Art : une galerie solidaire à Taravao

Redynamiser la Presqu’île en y amenant des événements artistiques, c’est l’objectif de Taina Calissi. Elle ouvre à Taravao une galerie solidaire qui va proposer dès jeudi, et toute l’année, des œuvres d’artistes locaux.

Taina Calissi, artiste plasticienne avait créé en juin 2020 la startup RAW TAHITI, une plateforme digitale pour promouvoir les artistes polynésiens. Jeudi, à la veille de la Journée mondiale de l’art, elle ouvre une « galerie solidaire » dans les locaux de Kaiki & Co., au PK56, avec qui elle a noué un partenariat. Ce lieu créé par Nathalie et Jean-Marc, qui y ont installé récemment la première librairie de Taravao, lui est prêté, et aucune commission ne sera appliquée aux ventes des œuvres exposées, d’où le qualificatif de « solidaire ».

Le public de la Presqu’île, négligé jusqu’ici, pourra découvrir les œuvres de 11 artistes : Hina Nui, Cédric Doom dit Vashee,, Johanna Tinomano, Heiarii Metua dit Rival, Fred Souny, Orama Nigou, Raiarii Bambridge dit Bam, Mélissa Prokop, Romain Pater, Nadège Gabbero, et Moetu Isabelle Dumas.

« Il y a un réel engouement, il y une réelle attente des artistes. Ils sont heureux de trouver un lieu où montrer leur travail de manière quasi-permanente », dit Taina. Ce mardi, elle installait la quarantaine de toiles et sculptures que le public pourra découvrir à partir de jeudi et durant une quinzaine de jours. Le vernissage se tient donc jeudi 14 avril à partir de 16 heures, sans invitation.

La galerie sera ouverte tous les jours de 8 à 18 heures, et le dimanche de 8h30 à midi. Et vous pourrez en profiter pour découvrir le choix proposé par Kaiki & Co : livres, outillage, meubles et objets déco, jouets, et même des articles pour vos animaux de compagnie.