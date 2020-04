Après le succès des market drives de Punaauia et Pirae, c’est au tour de Arue. Le premier aura lieu lundi 6 avril de 8 heures à midi.

Une différence cependant. À Arue, vous aurez le choix entre différents paniers : un panier vivrier (taro, ‘uru, etc), un panier fruits et/ou un panier légumes. Ce choix a été défini pour son gain de temps qui permettra de garder une fluidité des véhicules dans le drive, explique la mairie.

Arue a pris en compte les enseignements des premières éditions dans les autres communes, où l’on a pu constater que les produits qui ont le plus la cote chez les clients sont la salade, les tomates, le concombre, le pota et le chou. Au dernier drive de Pirae, une tonne de produits a été écoulée.

Il sera ouvert de 8 h à midi sur l’aire entre l’école Ahutoru et la maternelle Ahutoru. Le choix du lundi matin a été retenu pour ne pas faire concurrence aux deux premiers market drives de la zone urbaine.

Si les paniers sont déjà préparés par les agriculteurs qui participent à cette opération, il est recommandé de venir avec son panier niau pour préserver notre environnement des sacs plastiques.

Les agriculteurs intéressés peuvent s’inscrire auprès de la Chambre d’agriculture et viendront sur le site à partir de 6 h 30 pour s’installer et préparer les paniers. « Les clients sont invités eux, à bien respecter l’horaire d’ouverture (8h-midi) et à ne pas tenter de venir avant… Tous sont invités à la discipline pour que ça se passe bien et sans trop de délais d’attente, » conclut la mairie.