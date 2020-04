La CPME demande un effort solidaire aux propriétaires de locaux professionnels

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) en appelle aux propriétaires « pour ne pas exiger l’impossible des locataires professionnels et particuliers ».

La CPME demande « à l’ensemble des propriétaires de locaux professionnels ou de biens immobiliers locatifs à destination des salariés, de bien vouloir prendre en compte la situation des entrepreneurs et salariés qui ne peuvent plus exercer de façon normale leur activité. »

« Dans ce cadre exceptionnel, poursuit le communiqué, elle sollicite leur bienveillance et leur solidarité pour ne pas exiger l’impossible des locataires professionnels et particuliers, en privilégiant temporairement des solutions d’exonération totale ou partielle, ou de report avec étalement pour le mois d’avril 2020 selon les cas. »

La CPME conclut en rappelant que la solidarité a toujours été « notre force et l’une de nos valeurs » et souhaite qu’elle soit mise en œuvre pour « traverser cette crise et préparer la relance économique »