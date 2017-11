Une semaine après avoir remis au gouvernement leur déclaration commune sur la réforme de la Protection sociale généralisée (PSG), les représentants du patronat et des syndicats ont rendez-vous jeudi avec le président du Pays et le ministre de la Santé. Et s’ils ont déjà annoncé leur « refus » de la réforme présentée par le Pays, les partenaires sociaux se disent néanmoins ouverts à la négociation sur tous les sujets, y compris la retraite.

C’est ce jeudi après-midi qu’est prévue la première véritable confrontation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur le sujet explosif de la réforme de la PSG. Une réforme dont les textes sont déjà bouclés par le ministère de la Santé et qui a été présentée dans le détail aux partenaires sociaux au début du mois. En réponse, les représentants du patronat et des syndicats de salariés ont réussi à se mettre d’accord sur un texte (presque) commun pour dire leur « refus » de la réforme proposée par le gouvernement et faire leur propositions.

Vendredi midi, les partenaires sociaux (Medef, CPME, CSTP-FO, CSIP, A Ti’a i Mua, Otahi et O oe to oe rima) se sont une nouvelle fois réunis pour « chiffrer » les propositions adressées trois jours plus tôt au Pays. A l’origine de ce rassemblement patronat/syndicats, le secrétaire général de la CSTP-FO, Angélo Frébault, explique qu’il s’agissait surtout de chiffrer les économies réalisables en réformant la branche maladie de la PSG.

Angélo Frébault insiste sur la notion de « négociation » dans la rencontre de jeudi avec le gouvernement. Il reconnaît que même les partenaires sociaux n’ont pas réussi à se mettre d’accords sur les paramètres de la retraite tels que l’âge de départ ou la durée de cotisation. Et si le secrétaire général de la CSTP-FO reconnaît une certaine « fermeté » des syndicats de salariés sur ces paramètres de la retraite, il estime néanmoins qu’en fonction des réponses du Pays sur la maladie « on pourrait éventuellement revoir cette position sur les paramètres ».