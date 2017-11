Air France entame sa troisième semaine de grève

Les différents mouvements sociaux à Air France, La Dépêche de Tahiti et la Cuisine centrale de Papeete n’ont pas connu d’évolution ce weekend. La compagnie aérienne entre dans sa troisième semaine de grève.

Statu quo dimanche soir à La Dépêche de Tahiti et à la Cuisine centrale de Papeete où deux mouvements de grève ont début jeudi matin, principalement à l’appel de la CSIP. De son côté, la compagnie Air France a entamé vendredi sa troisième semaine de grève des personnels navigants commerciaux (PNC) de l’Usaf-Unsa. Comme l’ont révélé nos confrères de Polynésie 1ère ce weekend, la direction d’Air France a annoncé la semaine dernière en comité d’entreprise que les PNC basés en Polynésie française ne voleraient plus jusqu’à Paris, mais uniquement jusqu’à Los Angeles. De quoi régler les problèmes d’effectifs des PNC sur les vols, puisque dans le même temps aucun poste n’est supprimé à la base de Papeete. Mais pas de quoi rassurer les PNC sur l’avenir de leur base, malgré les assurances d’Air France KLM. Ce weekend, la direction régionale d’Air France a écrit à l’ensemble des salariés locaux de la compagnie pour expliquer que le syndicat Usaf-Unsa avait refusé de négocier samedi et dimanche. Le protocole d’accord proposé aux grévistes a été transmis à l’ensemble des salariés. Des négociations devraient reprendre lundi.