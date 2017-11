TNTV passe sous tutelle de la présidence

La société d’économie mixte (SEM) Tahiti Nui télévision (TNTV) est passée il y a deux mois de la tutelle du ministère de la Culture à celle de la présidence. Une décision qui n’est pas du meilleur effet à cinq mois des territoriales, mais qui répond, selon la présidence, à la nécessité d’éviter tout « risque juridique » avec la situation d’un ministre de tutelle également frère de la directrice de la SEM.

Le gouvernement a bien pris soin de ne pas médiatiser sa décision, la SEM TNTV est passée il y a deux mois de la tutelle du ministère de la Culture à celle de la présidence. Une réorganisation qui va bientôt se poursuivre avec l’entrée au conseil d’administration de la SEM du conseiller d’Edouard Fritch, Jérome Jannot. A quelques mois des territoriales, la décision n’est en tous cas pas du meilleur effet et donne l’impression d’une volonté de reprise en main de la chaîne.

Mais du côté de la présidence, on balaye catégoriquement cette interprétation. On explique qu’il s’agit uniquement de régler le « risque juridique » qui pèse depuis deux ans sur les opérations de subvention de la chaîne avec un ministre de tutelle, Heremoana Maamaatuaiahutapu, frère de la nouvelle directrice de TNTV, Mateata Maamaatuaiahutapu. Quant au conseil d’administration, on explique qu’il ne s’agit que d’y assurer la représentation de la tutelle, notamment depuis que certains élus, parmi lesquels Maina Sage, ont fait part de leur volonté de s’en retirer. La présidence assure également qu’il n’est pas question de changer la présidence du conseil d’administration, toujours assurée par un administrateur issu de la société civile, Teva Janicaud.