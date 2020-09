Christophe Plée reconduit à la tête de la CPME

L’assemblée générale de la CPME qui s’est tenue ce matin a réélu Christophe Plée à la tête de la confédération.

La Confédération des petites et moyennes entreprises tenait ce matin au Manava Resort Tahiti son assemblée générale. Outre la présentation du bilan moral et financier, tous deux votés à l’unanimité, les membres présents et représentés ont procédé au vote du nouveau bureau de la CPME pour la mandature 2000/2023.

Le nouveau bureau a été élu à 285 voix pour et 15 contre.