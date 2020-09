Premier décès lié au Covid-19 en Polynésie

Une matahiapo habitant à Papeete est décédée au CHPF ce jeudi après avoir été testée positive au Covid-19. Le président Édouard Fritch a adressé un message de condoléances à sa famille et appelé à se remobiliser contre la propagation du virus. Il s’agirait du premier décès lié à l’épidémie au fenua.

L’information a été révélée ce midi par Tahiti-Infos. Une patiente, « âgée de près de 80 ans » et admise au centre hospitalier « le 3 septembre », serait décédée jeudi après avoir été dépistée positive au Covid-19. Il s’agirait d’une habitante de Vaitavatava à Papeete, quartier où plusieurs dizaines de cas ont été confirmés ces derniers jours. Ce « décès du premier Polynésien des suites de la pandémie » a été confirmé moins d’une heure plus tard par la présidence.

Dans un message de condoléances diffusé à 13 heures, le président Édouard Fritch exprime sa « peine et surtout une infinie tristesse ». « Nous vivons déjà et vivrons des moments difficiles, qu’il soit question de la maladie, de l’emploi et plus généralement, de notre manière de vivre, écrit le président du Pays. Mais nous ne lâcherons rien. Nous n’abandonnerons aucun des nôtres. Nous nous battrons jusqu’au bout ». Saluant le personnel soignant « en première ligne », mais aussi « les ambulanciers, pompiers, transporteurs sanitaires, muto’i et agents du Pays » mobilisés ou encore les « bénévoles qui se lèvent », l’élu affirme que le combat contre le coronavirus n’est pas terminé. « Nous gagnerons en respectant les gestes barrière notamment le port du masque qui semble difficile mais qui est si important pour protéger les plus vulnérables d’entre nous, explique-t-il. Nous devons, instinctivement, respecter les gestes barrière. Nous devons garder nos distances et nous protéger ainsi, les uns les autres. Nous devons le comprendre et l’accepter afin d’éviter que ce virus se répande trop rapidement ».

Le ministre de la Santé Jacques Raynal doit s’exprimer à 14 heures lors d’un point presse.