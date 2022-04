Arutua, Fakarava, Taravo… Des fonds de l’État pour retirer les épaves

Le Haut-commissariat annonce dans un communiqué l’octroie d’une subvention de 120 millions au Pays pour participer à l’enlèvement de l’épave du thonier chinois située échoué sur le platier d’Arutua ainsi que de 5 autres épaves de plaisance dans les baies de Taravao et Fakarava. Des fonds issus du Fonds national d’Intervention Maritime, à la suite d’un appel à projet.

L’opération de démantèlement du Sheng gang Shun 1 débutait il y a une dizaine de jours. Ce thonier chinois est posé sur le platier d’Arutua depuis mars 2020 et les propriétaires ont failli à leur obligation de l’en retirer depuis. Aujourd’hui c’est grâce à l’intervention du Pays que l’opération est menée. Et l’État a annoncé qu’il prêterait main forte, grâce à une « subvention de près de 120 millions de francs« . Un somme qui doit financer une partie de l’intervention de la société spécialisée en opération à Arutua, mais pas seulement. La subvention vise aussi le « retrait de 5 navires de plaisance abandonnés dans la baie de Phaeton à Taravao et à Motu Penu à Fakarava. »

Le Haut-commissariat souligne que, malgré cette aide, les interventions réalisées d’office conduiront bien « à la présentation de la facture finale aux intéressés », à savoir les propriétaires et armateurs. Au total, l’opération de déséchouement du thonier coûte à elle seule 363 millions de francs et la présente subvention permettra de réaliser la troisième tranche de l’opération « à savoir le démantèlement et le retrait du navire du récif, l’évacuation des déchets et le nettoyage du lagon. »

Le communiqué indique également que le vice-président du Pays, Jean-Christophe Bouissou, a porté la demande d’aide au ministère de la Mer, instigateur du Fonds d’Intervention Maritime d’où est issue la subvention. Et ajoute qu’un « deuxième appel à projet est lancé dont la date limite pour candidater est fixée au 31 mai 2022. »

