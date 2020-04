Assouplissement du confinement dans les îles

Édouard Fritch a annoncé ce vendredi à l’assemblée de Polynésie plusieurs mesures qui seront prises dans les îles dès lundi afin d’assouplir les règles de confinement.

Ainsi certaines écoles et collèges comme celui de Rangiroa réouvriront dès lundi dans le but de mieux pratiquer et encadrer la continuité pédagogique. Pour cela il fait appel aux enseignants leur demandant d’assurer ce soutien sur la base du volontariat.

Les activités de pêche, agriculture et de coprah ainsi que les ventes des produits vivriers sont de nouveau autorisées. Ainsi, aux Tuamotu et aux Marquises, les pécheurs professionnels bénéficieront d’une dérogation pour pêcher de nuit durant le couvre-feu

Sur l’alcool, les maires auront la possibilité de restreindre un peu plus les horaires de vente d’alcool. Quant aux églises, celles-ci pourront de nouveau accueillir des fidèles.