Le Conseil des ministres a fait le point, hier sur le déploiement des dispositifs de concentration de poissons (DCP), fixe, des outils importants pour la pêche côtière. Les eaux du fenua en comptaient 105 en décembre et une quarantaine d’autres doivent être installés cette année, dont 10 aux îles du Vent et 12 aux Raromatai. Des DCP mobiles et autonomes sont aussi envisagés dans la ZEE.

Le réseau de DCP fixe est géré et financé par le pays depuis 1981 pour accompagner le développement de la flottille côtière artisanale. Il a été progressivement étendu aux archipels éloignés dans un souci principal de sécurité et sureté alimentaire, et faire face aux effets du changement climatique. Ces dispositifs permettent aux pêcheurs professionnels d’optimiser leur sortie et réduire leur consommation de carburant. Constitués d’un chainon de bouées jaunes en surface et ancrés à des profondeurs de plus de 1000 m, ils sont généralement placés à 10 miles nautiques de côtes, et ne sont donc pas accessible aux navires lagonaires et de plaisance.

Pour maintenir un parc permanent, la Direction des Ressources marines a ancré 44 DCP en 2022 , essentiellement aux îles du Vent et dans l’archipel des Tuamotu. En décembre, le fenua en comptait un total de 105, 24 aux îles du Vent, 10 aux îles Sous-le-Vent, 25 aux Tuamotu de l’Ouest, 24 aux Tuamotu du Centre, de l’Est et aux Gambier, 21 aux Marquises et un seul aux Australes. Un parc qui sera complété en 2023 par une quarantaine d’ancrage supplémentaire « au minimum ». La DRM annonce 10 nouveaux DCP aux îles du Vent (dont Tetiaroa-Onetahi, Maiao, Haut-fond Haapiti, Tiahura, Papenoo, Tiarei, Hitiaa, Papeari, Paea-Orofero, Tautira proximité), 12 aux Raromatai (dont 3 à Huahine, 2 à Raiatea, 3 à Borabora, 1 à Tupai et 3 à Maupiti), 8 aux Tuamotu (Amanu, Vahitahi, Vairaatea, Tatakoto, Pukapuka, Fangatau, Fakahina et Napuka) mais aussi 10 nouveaux DCP aux Australes 3 à Rurutu, 2 à Tubuai, 2 à Raivavae et 2 à Rimatara et 1 à Rapa).

Des réflexions sont aussi menées pour le développement de DCP « mobiles » et autonomes opérant exclusivement dans la Zone économique exclusive (ZEE) polynésienne, afin de fixer des bancs de poissons pélagiques dans des zones peu exploitées et les rabattre vers les zones habituellement ciblées par nos pêcheurs artisanaux côtiers. Cette réflexion s’inscrit dans un souci de réduction de l’utilisation de matériaux non dégradables pour agréger les thonidés. Le Pays rappelle au passage qu’il est strictement interdit d’amarrer son bateau au DCP, de pêcher dans un rayon de 100 mètres autour du DCP, et il est fortement conseillé d’informer la DRM de toute dégradation constatée sur un DCP afin de prolonger leur durée de vie.

Avec communiqué