Ce lundi le tribunal mixte de commerce de Papeete s’est penché sur le cas de deux des derniers hôtels polynésiens du groupe du milliardaire samoan Frederick Grey, sous le coups d’un redressement judiciaire. Les 64 employés du Sofitel Marara Beach Resort et du Sofitel Private Island de Bora bora, qui n’ont pas été payés depuis près d’un an, attendent impatiemment la désignation d’un repreneur. La décision a été mise en délibéré, elle sera rendue à la mi-mars.

Dix ans après s’être implanté au fenua, le Grey Investment Group semble vouloir tourner définitivement les talons. Ce lundi le tribunal de commerce de Papeete s’est penché sur le cas des deux derniers hôtels du groupe Samoan. Sous le coup d’un redressement judiciaire, les 64 employés du Sofitel Marara Beach Resort et ceux du Sofitel Private Island de Bora bora attendaient impatiemment cette audience pour connaitre leurs sorts. Parmi les salariés qui ont, pour l’essentiel, arrêté le travail depuis le mois de juin, des femmes et des hommes qui n’ont pas perdu espoir mais qui demandent le paiement des salaires qu’ils n’ont pas touché depuis mars dernier.

« Au moins repreneurs potentiels »

À ce stade de la procédure, le tribunal du commerce doit surtout désigner le ou les repreneurs de ces hôtels de Bora Bora. « Au moins deux » groupes hôteliers auraient fait des offres, mais, côté employé comme côté actionnaire, on se refuse à toute précision ou tout commentaire sur l’identité de ces repreneurs potentiels. Selon Me Arcus Usang, qui représente le groupe Grey dans le dossier « le plus important c’est que les salariés puissent retrouver le travail, la reprise des deux hôtels s’impose« . Quant à Fredérick Grey, « il n’a pas trop de marge de manœuvre au jour d’aujourd’hui » et s’en rapportera donc à la décision du tribunal. Une décision qui devra finalement attendre la mi-mars.

Parmi le public présent au tribunal ce matin, quelques anciens employés du Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia venus « soutenir les collègues ». Pour rappel, l’ex-Méridien à Tahiti a été placé en redressement judiciaire puis liquidé au cours de l’année 2022, alors qu’il affichait un passif avoisinant le milliard de francs. L’annonce d’une reprise par le groupe hôtelier américain Redcore qui aurait potentiellement sauvé les emplois de la centaine de salariés de l’hôtel, ne s’est pas concrétisée. Mais la procédure actuelle autour de ces deux autres hôtels du groupe Grey fait renaitre des espoirs, chez certains, d’un investisseur providentiel qui reprendrait toutes les structures.

Tous les autres hôtels vendus ou liquidés

Depuis 2020 et la crise sanitaire le Grey Investment Group a revendu Tahiti Nui Travel et le Sofitel Ia Ora à Louis Wane et le Manava de Moorea au groupe South Pacific Management, propriétaire notamment du Te Moana de Punaauia. Aujourd’hui, le Sofitel Marara Beach Resort, le Sofitel Private Island de Bora Bora sont les deux dernières structures appartenant encore au groupe du milliardaire samoan qui avait tout de même racheté 6 hôtels et Tahiti Nui Travel entre 2012 et 2018. Un investissement qui avait coûté au total 4,2 milliards de francs à ce qui était alors l’un des groupes hôteliers les plus importants du Pacifique.