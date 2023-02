Trois lycéennes polynésiennes lauréates du concours d’excellence économique

Ce concours organisé par l’Éducation nationale rassemble plusieurs milliers d’élèves de terminale STMG (sciences et technologies du management et de la gestion). Hanaiti Helme-Poroi, du lycée de Taravao, Tiare Peysselier, de Gauguin, et Camille Morin, du lycée Raapoto, ont signé les meilleures compositions sur le thème de la « politique économique et du pouvoir d’achat », et ont été récompensées ce lundi dans le hall de l’assemblée.

Sur les 7474 inscrits du concours national cette année – un chiffre en nette progression – pas moins de 137 candidats sont des élèves du fenua qui ont tous affronté une épreuve écrite en novembre dernier. Thème de l’année : « Politique économique et pouvoir d’achat », un sujet d’actualité sur lequel les élèves de terminale STMG ont été invités à composer pendant quatre heures, avec l’aide d’un dossier documentaire d’une dizaine de pages composé de graphiques, d’articles et de tableaux statistiques. Et les trois candidats qui ont surnagé dans ce bain d’économie sont des candidates. Hanaiti Helme-Poroi, du lycée Taiarapu Nui – Taravao, remporte le premier prix, suivie de Tiare Peysselier, du lycée Paul Gauguin et de Camille Morin, du lycée Samuel Raapoto.

Les lauréates ont été récompensées ce lundi dans le hall de l’assemblée par la ministre de l’Éducation Christelle Lehartel, en présence du vice-recteur Thierry Terret ou encore de Fabrice Dufresne, directeur polynésien de l’Institut d’émission d’outre-mer qui fait partie des organisateurs de ce concours avec la Banque de France. « Ce concours ne cherche pas à ce que les professeurs forment des ‘’champions’’ de l’économie, mais à ce que les concepts économiques servent de moteur à un entraînement intellectuel de tous les élèves volontaires, quel que soit leur niveau scolaire », a précisé la ministre félicitant les lauréats, mais aussi tous les participants. « Ils recevront très prochainement, une attestation de participation qu’ils pourront valoriser lors de leurs formulations de vœux sur ParcourSup », précise le gouvernement.