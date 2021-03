Pour l’ANSM, « la majorité des effets indésirables sont attendus et non graves » L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a, en même temps qu’elle autorisait la mise sur le marché de certains vaccins, mis en place des protocoles « renforcés » de pharmacovigilance. Les données et analyses sont publiées sur le site de l’agence et sont « discutées collégialement lors du comité de suivi hebdomadaire et avec le réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance », qui s’appuient sur un réseau de professionnels de santé partout en France. Concernant le vaccin Pfizer-BioNtech, le sixième rapport de pharmacovigilance a été publié vendredi. Sur 3,3 millions d’injections, il comptabilise 5 331 cas d’effets indésirables, « potentiellement liés au vaccin », dont 1 082 (0.03%) considérés comme graves ou « d’intérêts particuliers ». Trois pour cent de ces cas graves, soit 169 personnes, sont des décès survenus dans les jours ou semaines suivant une injection. Leur lien avec le vaccin n’est toutefois que « potentiel ». « La majorité des effets indésirables sont attendus et non graves, précise l’ANSM. L’analyse montre également que les effets réactogènes (fièvre, fatigue, maux de tête) sont plus fréquemment rapportés après la seconde dose, comme cela avait été observé dans les essais cliniques ». Les données pour l’instant récoltées n’ont pas motivé de nouvelles restrictions d’utilisation ou mis en doute les études de suretés menées avant la mise sur le marché.