Résidences d’artistes : 4 Polynésiens pourront partir à la Cité internationale des arts

La Cité internationale des arts, carrefour de la création Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts est une fondation qui accueille en résidence des artistes du monde entier. C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, où les artistes rencontrent leurs publics et des professionnels. La Cité internationale des arts s’étend sur deux sites complémentaires, l’un dans le Marais et l’autre à Montmartre. En partenariat avec 135 organismes français et internationaux, elle accueille chaque mois plus de 300 artistes de toutes disciplines pour des durées pouvant aller à plus de 6 mois. A travers plusieurs programmes, la Cité internationale des arts met en place des expositions, concerts, rencontres, projections, performances, open-studios etc. avec des artistes en résidence et/ou des structures partenaires.