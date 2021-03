Un mois après l’annonce du renforcement du plan de soutien à l’emploi et l’économie, le gouvernement a reprécisé, sur un site dédié, les conditions d’éligibilité à chacune de ses mesures. Les formulaires de demandes devraient être disponible sur le même site dans la semaine.

« Adapter les mesures à la fermeture du Pays ». C’était l’idée du nouveau plan de soutien à l’économie et à l’emploi, annoncé par le gouvernement quelques jours après le rétablissement des motifs impérieux. Élargissement et prolongation des mesures d’aide existantes, rétablissement de certains dispositifs disparus après le confinement de début 2020… Une partie de ce nouvel arsenal a été voté, à l’unanimité de l’assemblée, le 18 février dernier, et promulgué en urgence la semaine passée. « Les modifications adoptées par l’assemblée de la Polynésie et complétées par des arrêtés en conseil des ministres, permettent de renforcer ou de réactiver certains dispositifs liés à la crise », note le gouvernement, qui liste les nouvelles dispositions, plus favorables, du Diese et du Deseti, le rétablissement de l’indemnité exceptionnel et la transformation des CAES en CIS (Conventions d’Insertion Sociale).

« Pour l’ensemble de ces dispositifs, les demandes se feront toutes par voie dématérialisée », annonce le Pays ce lundi. Le site actusefi.org liste déjà toutes les conditions d’éligibilité et les pièces à fournir pour accéder à ces dispositifs renforcés. Les liens d’accès aux formulaires devraient y être mis en ligne mercredi.

