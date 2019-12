Augmentation des créations d’entreprises en 2018

En 2018, le nombre de création d’entreprises nouvelles dans les secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services (ICS), augmente de 8 % par rapport à 2017. Le stock total d’entreprises actives progresse de 5 %. Cette hausse concerne tous les secteurs d’activité, notamment l’industrie.

En 2018, le secteur tertiaire regroupe toujours 77 % de l’ensemble des entreprises actives des secteurs marchands de l’Industrie, de la Construction, du Commerce et des Services. La part de la construction et de l’industrie reste stable avec respectivement 13 % et 10 % du parc. Quatre créations d’entreprises sur cinq ont lieu dans le secteur tertiaire.

Des créations diversifiées dans le secteur des services

En 2018 comme l’an passé, les services représentent 67 % du total des créations d’entreprises. La hausse est particulièrement conséquente dans le secteur des Activités financières et d’assurances avec 21 créations contre 11 en 2017. L’Hébergement et restauration se démarque également avec une progression de 31 % des créations comparé à 2017, suivi par l’Enseignement (+ 25 %).

Le commerce de détail dynamise le secteur du commerce

En 2018, le commerce regroupe 14 % de l’ensemble des primo créations. Ces dernières augmentent de 6 % cette année. Le commerce de détail tire à la hausse les créations de l’ensemble du secteur avec une croissance de 25 %. A contrario, les créations d’entreprises dans le secteur du Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles sont en baisse en 2018 (- 42 %) entraînées par le retrait de 38 % du nombre des unités créées dans le poste « Entretien et réparation de véhicules automobiles légers ».

Augmentation des créations dans le secteur industriel

Les créations dans le secteur industriel augmentent fortement en 2018 : + 27 %. Quatre entreprises industrielles sur cinq sont de forme personnelle. Les activités les plus attractives restent les « Autres activités manufacturières » avec 66 créations en 2018 contre 26 l’an passé, la « Fabrication de vêtements de dessus » compte 40 nouvelles entreprises contre 25 et la « Pâtisserie » 16 créations contre sept. À l’inverse le nombre de créations est en baisse dans la « Construction de bateaux de plaisance », la « Réparation et maintenance navale » et la « Réparation de machines et équipements mécaniques ».

Du progrès dans la construction

Le nombre de primo créations dans le secteur de la construction progresse légèrement (+ 2 %). Le sous secteur des Travaux de construction spécialisés tire à la hausse l’ensemble des créations du secteur avec une progression de 5 % ; les activités des « Autres travaux de finition » et les « Travaux de menuiserie bois et PVC » contribuent le plus à cette augmentation.

Les femmes plus entreprenantes en 2018

En 2018, 60 % du stock des entreprises individuelles en activité sont constituées par des hommes. Pour la première fois cette année, les femmes ont créé plus d’entreprises nouvelles que les hommes et totalisent 51 % des créations à titre individuel. Les créations féminines progressent ainsi de 12 % comparé à 2017 contre 4 % pour les hommes.

