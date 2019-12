Le grand mauruuru de Miss Tahiti

Quatre jours après le verdict de l’élection de Miss France qui l’a sacré 2ème dauphine, Matahari Bousquet a publié un long message sur ses réseaux sociaux pour remercier tous ses soutiens.

« Je me remets peu à peu de ce week-end riche en émotions et je tenais à vous remercier du fond du cœur ! ». C’est ainsi que Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019, débute un long message de remerciement quelques jours après la fin de l’aventure Miss France. Celle qui porte maintenant l’écharpe de 2ème dauphine de Miss France 2020 est très reconnaissante du soutien dont elle a bénéficié « Vous qui m’avez soutenu depuis le début, vous qui m’avez fait confiance et qui avez cru en moi, MERCI POUR TOUT (et merci d’avoir explosé votre forfait téléphone pour les votes !) ».

Très fairplay, la reine de beauté n’oublie pas de féliciter la nouvelle Miss France 2020, Clémence Botino et les 28 autres miss régionales : « Vous étiez toutes magnifiques et c’était un plaisir de vivre cette aventure à vos côté ». Visiblement Matahari Bousquet a particulièrement apprécié l’aventure, « je garde des souvenirs impérissables dans ma tête et de merveilleuses amies dans mon cœur ».

Et après avoir remercier toutes l’équipe Miss France ainsi que Vaimalama Chaves, notre Miss Tahiti ne manque pas d’adresser un mot à ces supporters locaux : « Et enfin, MAURUURU ROA à tous les Polynésiens et à vous tous, qui venez d’ici ou d’ailleurs, pour votre soutien inconditionnel et votre amour.Vous m’avez portez jusqu’au bout et ce titre de 2ème dauphine de Miss France est pour VOUS. »