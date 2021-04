Aux États-Unis, les personnes vaccinées dispensées de masque en extérieur

Les autorités sanitaires américaines n’imposent plus, depuis ce mardi, le port du masque en extérieur pour les personnes vaccinées, à part quand ils se trouvent dans une foule.

« Si vous êtes entièrement vaccinés et que vous voulez participer à un petit rassemblement avec des gens qui sont vaccinés et non vaccinés, ou dîner à un restaurant en extérieur (…) les données scientifiques montrent que vous pouvez le faire en toute sécurité, sans masque ». C’est ce qu’a déclaré ce mardi la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), organisme qui fait autorité en matière de santé publique aux États-Unis, citée par CBS News. Le port du masque reste toutefois recommandé « dans des endroits en extérieur très fréquentés, comme des stades pleins ou des concerts ». Une expérimentation menée à Barcelone le 27 mars révélait qu’un concert de 5000 personnes dans lequel le public restait assis et masqué, sans siège vide, n’engendrait pas ou très peu de risque de contamination.

Campagne de vaccination très avancée

Cette nouvelle recommandation du CDC tient compte du fait que les États-Unis ont atteint un niveau de vaccination important. Avec 141 millions de personnes ayant reçu au moins une dose, près de 55 % de la population adulte américaine sont passés par un centre de vaccination, et 37 % sont pleinement vaccinés. Le port du masque continue à être recommandé pour tous en intérieur, et pour les non-vaccinés dans des activités extérieurs à l’occasion desquelles elles peuvent être aux abords de personnes étrangères à leur foyer.

Ces recommandations fédérales sont appliquées de manière très diverses par les états. Si certains états comme la Floride ou le Texas avait déjà des règles très souples en matière de port du masque, d’autres, comme le Massachusetts, ne lèveront pour l’instant l’obligation que dans les situations où la distanciation physique est possible.

La vaste majorité des contaminations à l’intérieur

La communauté scientifique admet très largement aujourd’hui que la transmission du Covid-19 se fait majoritairement par voie aérienne, « par les gouttelettes émises lorsque l’on tousse où que l’on éternue, mais également via de fines particules qui restent en suspension dans l’air et qui peuvent être émises simplement en parlant, voire en respirant, comme le rappelle Le Figaro. Pour cette raison, se trouver dans une pièce en intérieur est plus risqué qu’en extérieur, car l’air y est alors comme emprisonné, notamment lorsqu’elle n’est pas aérée. Plusieurs études ont renforcé cette idée, en montrant que la vaste majorité des contaminations se produisent lors d’un contact en intérieur avec une personne infectée ».