Comptes de campagne : Dauphin Domingo risque l’inéligibilité, pas Evans Haumani

Evans Haumani plaide « l’inexpérience » Autres comptes de campagne, autre décision de rejet de la commission nationale. Evans Haumani, qui a été réélu maire à Moorea lors du second tour des municipales, avait pour sa part déposé son dossier à temps. Mais certaines dépenses – correspondant à environ 11% du total de son budget de campagne – ont été invalidées. Et pour cause : le tavana les a payées directement de sa poche, sans passer par un mandataire judiciaire comme l’exige la loi. Achat de drapeaux, paiement d’un bateau pour Maiao… Des frais qui ont dû être payés « en urgence » et alors que le mandataire n’était pas joignable, justifie Me Dominique Bourion. 150 000 francs au total, qui ne justifient pour l’avocat du tavana ni inéligibilité, ni même rejet des comptes. « La bonne foi d’Evans Haumani est patente dans ce dossier », insiste-t-il, pointant vers le « ratio très faible » de dépenses rejetées et « l’inexpérience » de son client en la matière. Evans Haumani est pourtant maire depuis 2014. « Mais en 2014, il pouvait compter sur le Taohera’a pour s’occuper de la gestion des finances de campagne, précise l’avocat. C’était la première fois qu’il se présentait à une élection sans avoir un parti derrière lui, qu’il devait appliquer ces règles par lui-même ». https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2021/04/TA-haumani.wav Le rapporteur public conclut lui aussi à une maladresse plus qu’à une fraude. Pas d’inéligibilité, donc, mais le magistrat demande tout de même au tribunal de confirmer le rejet des comptes de campagne. Et donc de priver Evans Haumani de tout remboursement sur les quelques 1,2 millions de francs dépensés en 2020. Décision attendue, là encore, pour le 11 mai.