Avant leur départ, les renforts calédoniens saluent les soignants du Taaone, « des gens exceptionnels »

Les huit professionnels de santé volontaires arrivés en plein pic épidémique en Polynésie sont repartis, ce matin, vers la Nouvelle-Calédonie. Remerciés par le Pays hier, ils ont tenu, avant de décoller, à rendre hommage aux soignants de Taaone aux côtés de qui ils se sont battus pendant près d’un mois. Tous savent qu’ils vont retrouver un autre front épidémique sur le Caillou.

À leur arrivée, le 20 août, à l’aéroport de Faa’a, tous se disaient « conscients de la situation sanitaire difficile » du fenua. Malgré tout, les huit professionnels de santé calédoniens qui avaient répondu à l’appel à l’aide de la Polynésie, transmis sur le Caillou par le président Louis Mapou, ont été « surpris » et « profondément touchés » par la brutalité de la crise en Polynésie. « C’est une vraie catastrophe sanitaire, il faut le dire et honnêtement dans les premiers jours ont a été très pris émotionnellement », explique Anne. L’infirmière et ses collègues calédoniens ont donc « fait de leur mieux pour faire notre travail là où c’était pertinent », alors que l’organisation de crise l’hôpital était déjà en place. Ces trois dernières semaines, ils ont pu observer la lente baisse de pression sur l’hôpital, avec notamment le déploiement de centaines de volontaires de la réserve sanitaire nationale « qui donnent beaucoup d’air à l’hôpital ». Ils repartent avec « un peu de baume au cœur pour la Polynésie », même s’ils savent que la lutte contre le covis n’est pas finie. Ce qu’il retiennent ? « La chaleur du peuple polynésien, l’entraide, la solidarité et le dévouement des équipes de soignants, explique Nicolas, infirmier en dispensaire en Nouvelle-Calédonie. Honnêtement au Taaone on a vu des équipes formidables et pour moi, c’est les anges de Tahiti, prenez en soin, ce sont des gens exceptionnels ».

Même s’ils n’ont pas eu beaucoup l’occasion d’échanger avec leurs proches ou leurs collègues de Calédonie pendant cette mission, tous ces soignants le savent, ils vont retrouver sur le Caillou une situation sanitaire difficile. Ce jeudi, le Médipôle de Koutio, à côté de Nouméa comptait déjà 23 réanimations et plus de 160 hospitalisés Covid. Malgré le confinement beaucoup plus précoce que celui qu’a connu le fenua, cette situation inquiète les volontaires qui repartent au pays. « Ça peut être catastrophique, au moins du niveau de la Polynésie, peut-être pire parce que la couverture vaccinale en Calédonie est relativement faible », reprend Nicolas. Après avoir répondu à l’appel du fenua, la Calédonie, à son tour à lancer des appels à l’aide, orientés vers la métropole : « Je pense qu’on va avoir besoin de matériel, technique ou humain, toute aide sera bonne à prendre ».

Les huit volontaires ont rencontré les membres du gouvernement hier en marge du conseil des ministres. Édouard Fritch a chaudement remercié « ce geste d’élan de solidarité dont ils ont fait part, ainsi que l’aide du président Mapou » et rappelé que « les renforts calédoniens ont été précurseurs de l’aide nationale ».