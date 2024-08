Avec Harbour Side, la gentrification du quartier de la gare maritime se poursuit

Jordy Chan et Michel Buillard ont visité ce lundi le chantier du « Harbour Side », un immeuble de 8 niveaux qui rassemble commerces, bureaux et appartements et qui sera livré début 2026.

C’est le plus récent chantier sur cette partie du front de mer, entre l’avenue du Prince Hinoi et le rond-point de la base navale, face à la gare maritime : un immeuble sur 8 niveaux dont deux de parkings, à la façade végétalisée et ornée de voiles d’ombrage. Blue Island Group organisait ce lundi une cérémonie de pose de plaque sur son nouveau chantier, l’immeuble Harbour Side, dont les 46 bureaux et commerces en façade et appartements en partie arrière seront livrés au premier trimestre 2026, explique son architecte et promoteur Nicolas Gourdon.

L’immeuble représente un investissement de 2,5 milliards de Fcfp et une moyenne de 50 emplois par an sur trois ans. L’équipe à l’œuvre est la même que celle qui a rénové et rouvert l’hôtel Kon Tiki, quasiment voisin. Entre les deux parcelles, celle de l’ancien bar Armand, sur laquelle d’autres projets sont envisagés. Nicolas Gourdon veut fédérer dans un collectif les propriétaires de la zone qui ont aussi des projets de rénovation et de construction : « la volonté c’est d’ouvrir le dialogue pour qu’on puisse co-construire ensemble quelque chose qui fonctionne. Si la ville n’est pas habitée, elle se vide en fin de journée, des rues mortes avec des commerces fermées, propices à l’insécurité. Aujourd’hui, le pari c’est ça, faire en sorte que les gens aient de nouveau envie de s’approprier cette ville. »

C’est aussi le pari que fait le gouvernement en lançant un appel à projets sur l’emplacement de l’ancien Royal Papeete et la rénovation de l’immeuble Farnham. Les résultats de cette consultation sont attendus en septembre.